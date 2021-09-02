В ТОСЭР «Новоуральск» наладят выпуск инновационных асфальтобетонных смесей

Для реализации проекта потребуется более 15 миллионов рублей. Фото: Александр Зайцев

На территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) в Новоуральске появился новый, 13-й по счёту резидент. Им стало предприятие по разработке и промышленному выпуску инновационных асфальтобетонных смесей «РукорИнвест».

В министерстве инвестиций и развития Свердловской области рассказали, что реализация проекта потребует более 15 миллионов рублей вложений, и будет создано десять новых рабочих мест в Новоуральске. Компания намеревается выпускать высококачественное покрытие, которое, как заявлено, будет востребовано при ремонтах и строительстве дорожной сети.

В департаменте информационной политики Свердловской области сообщили, что компания провела исследования и тестирование новейших наработок в области изготовления асфальтобетонов нового поколения. По словам директора компании «РукорИнвест» Евгения Климова, проектирование смесей по новым методикам предоставляет отрасли более унифицированный выбор материалов и возможность подбора состава смеси.

Предприятие будет использовать различные армирующие добавки. Перед началом промышленного выпуска смесей специалисты намерены усовершенствовать технологии производства и приобрести современное оборудование. В планах также выстроить сеть поставок организациям, участвующим в подрядных работах по ремонту дорог в регионе.

Гендиректор управляющей территориями социально-экономического развития на базе российских закрытых «атомных» городов компании «Атом-ТОР» Николай Пегин выразил уверенность в успешности проекта. Он также отметил высокую ёмкость данного рынка.

«В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории Свердловской области активно приводится в порядок улично-дорожная сеть, строятся новые развязки. Благодаря налоговым льготам, предоставляемых на ТОСЭР, сфера дорожного строительства получит качественные и доступные по цене материалы», – сказал Николай Пегин.

Как писала «Областная газета», в июне стало известно, что на территории опережающего развития в Новоуральске появится новый резидент. Компания «Орион» начнёт производить средства индивидуальной защиты рабочих от падения с высоты. Она вложит в производство экипировки для горного и высотного спасения в альпинизме и работы в шахтах 18 миллионов рублей. Кроме того, компания наладит выпуск металлоконструкций для быстровозводимых зданий, каркасов для газовыпускных и воздухоочистительных устройств, топливно-энергетического комплекса, прожекторных мачт и молниеотводов.

Читайте также:

В Свердловской области запустят производство материалов для деревянного домостроения.