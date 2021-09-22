В Нижнем Тагиле открыт топливный терминал стоимостью 3 млрд рублей

14 резервуаров могут принять 19,5 тысячи кубометров топлива. Фото: Николай Олухов

На северной окраине Нижнего Тагила построен современный топливный терминал. Поступающие по железной дороге бензин и дизельное топливо здесь будут перегружаться в автоцистерны, а затем уходить на заправки Свердловской области и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Благодаря новейшим технологиям строительство логистического комплекса не усугубило экологическую ситуацию в городе и обеспечило безопасную работу объекта.

До основанья, а затем…

Старую маслобазу в посёлке Рудника имени III Интернационала тагильчане знают хорошо. Простроена она была ещё в 1937 году, обеспечивала горючим окрестные производственные объекты – шахты и фабрики. За свою историю отметилась несколькими пожарами, последний произошёл в 2015 году. Поэтому развернувшаяся два года назад стройка на площадке базы вызывала вопросы у горожан. Не ухудшит ли новый объект и без того сложную экологическую ситуацию микрорайона, не станут ли его резервуары лёгкой добычей огня?

Опасения были напрасными. Компания «Газпром нефть» построила в Нижнем Тагиле терминал, аналогичный тому, что уже два года работает в Ленинградской области. Проект современный: он учитывает экологические аспекты и обеспечение безопасности объекта. Системы сбора и рекуперации паров нового терминала не позволяют нефтепродуктам попадать в атмосферу, а очистные сооружения заботятся о чистоте почвы. Кроме того, противоаварийная система способна автоматически отключить все процессы на площадке в случае непредвиденной ситуации.

– Это новейшее предприятие с особым подходом к экологии. Ей уделяется особое внимание. Но, помимо экологии, это рабочие места, это инвестиции в экономику города и области. У города появился ещё один полноценный социальный партнёр, – отметил глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев.

В мэрии надеются, что присутствие компании на территории рудничного посёлка поможет с трудоустройством жителей, ведь шахты здесь закрылись ещё в 90-е годы. Правда, автоматизация не предполагает участия большого количества сотрудников – в одну смену терминал обслуживают 10 человек. У местных жителей есть также возможность поработать на строительстве дороги – новый комплекс планируют соединить трассой с Серовским трактом.

Не только для города

Терминал «Нижний Тагил» обошёлся компании в 3 млрд рублей. Он будет ежегодно поставлять 300 тысяч тонн бензина и дизельного топлива на АЗС и промышленные предприятия Среднего Урала и ХМАО – Югры. Все операции по сливу нефтепродуктов из цистерн, заполнению резервуаров и загрузке бензовозов автоматизированы. Введён строгий контроль качества нефтепродуктов.

Пропускная способность терминала – до 24 железнодорожных цистерн и 50 бензовозов ежесуточно. Вместимость 14 резервуаров составляет 19,5 тысячи кубометров. На сегодняшний день это – крупнейший топливный хаб на Урале.

– Этот терминал станет частью промышленного каркаса Свердловской области, ведь без хорошей транспортной инфраструктуры мы не получим развития экономики, – считает первый заместитель губернатора Свердловской области Александр Высокинский.

Операции по приёмке, транспортировке и хранению нефтепродуктов полностью автоматизированы. Фото: Николай Олухов

На открытии терминала слева направо: первый заместитель губернатора Свердловской области Александр Высокинский, директор по региональным продажам «Газпром нефти» Александр Крылов, глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев. Фото: Николай Олухов