Чем гордится инженер Алиев?

Абдулла Алиев рад, что благодаря оборудованию с электронным управлением работа его коллег становится пусть немного, но проще. Фото: Галина Соловьёва

В воскресенье в России – День машиностроителя. Отмечать его будет и инженер-конструктор Абдулла Алиев, проработавший на Уралхиммаше 46 лет. За пределами родного предприятия он известен как создатель кухонного комбайна «Белка», который, пожалуй, можно назвать одним из брендов советского Урала. А на Уралхиммаше его опыт настолько ценен, что вышел на пенсию он лишь в 72 года.

Приехал и остался

С Абдуллой Алиевым мы договорились пообщаться на Уралхиммаше. Отправляемся в его родной цех №16, где производят элементы для создания шаровых резервуаров для хранения сжиженного газа и жидких химических продуктов. По пути пытаюсь расспросить про его интересную судьбу. Абдулла Алиевич родился и учился в солнечном Баку, там же начал работать слесарем на заводе. В 1974 году окончил местный Институт нефтехимических процессов и неожиданно для себя попал по распределению на суровый Урал.

– Меня должны были отправить на два года в армию, но потом всё отменили, – рассказывает он. – А когда об этом стало известно, на предприятиях Азербайджана для выпускников уже не осталось мест. Я ждал распределения целый год и вот попал на Урал. До этого я здесь уже бывал на производственной практике.

Но разговор о жизни резко прерывается, и развить его дальше никак не удаётся. Собеседник начинает увлечённо рассказывать о произведённой продукции, объяснять техпроцесс, а затем приглашает посмотреть уже не раз упомянутое им немецкое оборудование Schleifshtein, которое установили здесь в 2011 году – машина позволила автоматизировать процесс штамповки «лепестков», из которых собирается резервуар, и увеличить их ассортимент.

Ещё одна гордость Алиева – сохранённый со времён Никиты Хрущёва пресс УЗТМ (Уралмашзавод выпустил для всего Советского Союза всего 13 таких агрегатов – сейчас сохранилось только два). В 2010–2011 годах оборудование модернизировали, пресс получил электронное управление.

– Мы тогда обратились на Уралмашзавод. Столкнулись с тем, что чертежи не сохранились, – рассказывает собеседник. – Пришлось искать конструкторов тех времён. Они уже старики, еле ходят. По памяти им удалось восстановить документацию. А модернизацией пресса занималась молодёжь.

Рабочие цеха, видя Абдуллу Алиева, подходят пожать руку. С каждым из них завязывается разговор, гость даёт советы по организации работы.

– Дело в том, что Абдулла Алиевич шесть лет назад вышел на пенсию. А через полгода его попросили вернуться на должность заместителя начальника цеха. Месяц назад он снова вышел на пенсию, мы рады его появлению, – рассказывают его коллеги.

– Почему руководству завода удалось уговорить вас вернуться? – интересуюсь у героя.

– Нужно учить молодых, передавать опыт. Я и сейчас им в консультации не отказываю, – отвечает он.

Смена поколений

Среди рабочих цеха действительно много молодых людей. Одного из них Абдулла Алиев останавливает и предлагает ему пообщаться с журналистами.

– Я лучше пойду, некогда, много работы, – смущённо отвечает мужчина.

– Много работы… Они не застали времена, когда работы было действительно много, – вспоминает Абдулла Алиев. – Помню, был момент, когда я был заместителем начальника цеха, а цех работал в три смены. Тогда один из двух мастеров был в отпуске, а начальник участка заболел. Я тогда четыре дня подряд работал с 8 утра до 2 часов ночи, уходил домой поспать четыре часа – и обратно.

Сейчас объёмы производства другие. Произошла модернизация и обновление производства, многие процессы на заводе оптимизировали. Произошли изменения в ассортименте продукции. Цех работает в одну смену, а организационно его объединили с одним из соседних. Но несмотря на то, что нагрузки у рабочих поубавилось, Абдулла Алиев искренне за них переживает:

– Раньше рабочая специальность была действительно престижной. А сейчас я вижу только, что все работают до седьмого пота. Да, им платят зарплату, но награды и звания практически никто из них не получает. Надо поднимать престиж рабочих профессий.

Абдулла Алиев – один из самых опытных сотрудников Уралхиммаша. За время его работы сменилось 16 директоров. В том числе он работал на предприятии, когда его возглавлял бывший затем мэром Екатеринбурга, нынешний сенатор Аркадий Чернецкий.

– При нём мы проектировали кухонную машину «Белка-2» и делали опытные образцы. Он молодец, был хорошим директором, – вспоминает наш собеседник.

К слову, вчера на Уралхиммаше прошло чествование ветеранов завода. Грамоты от губернатора, Законодательного собрания и администрации Екатеринбурга получили около 30 человек.

Как белка в колесе Пожалуй, самый интересный период работы Абдуллы Алиева связан с производством кухонного комбайна «Белка». Собеседник поясняет, что его так назвали потому, что он крутится так же быстро, как белка в колесе. Машина выполняет 16 операций – в частности, она может работать как месилка, миксер, соковыжималка, мясорубка, тёрка. В 1980 году через несколько лет после того, как он начал работать на заводе конструктором, пришла разнарядка – развивать производство товаров народного потребления. На тот момент Уралхиммаш уже делал нержавеющие кастрюли, ванны, пластмассовые корзины. Но сложной бытовой техники в ассортименте предприятия не оказалось. – На предприятии собрали специальную группу и отправили нас на выставку лучших образцов производства ВДНХ в Москве, – рассказывает Абдулла Алиевич. – Мы там многое увидели: стиральные машины «Малютка», которые делал Уралмашзавод, пылесосы «Урал», которые производил Уралэлектротяжмаш. Стали думать, чем нам отличиться. Решили делать надёжные, качественные кухонные машины. За прототип взяли продукцию шведской фирмы. Абдулла Алиев был назначен руководителем группы, а потом главным конструктором проекта. Поэтому фактически его можно считать создателем «Белки». На старте проекта оказалось, что на территории советской России не производили электродвигатели, которые можно было применить. По договорённости их начало производить предприятие города Красноармейский Донецкой области. – Параллельно мы начали проектировать пресс-формы – всего нам нужно было изготовить более 100 единиц оснастки. Резиновые детали по кооперации делал завод РТИ, алюминиевое литьё для корпуса – «Пневмостроймашина», – рассказывает Алиев. В итоге созданная на предприятии кухонная машина производилась около 20 лет. Ежегодно выпускалось около 50 тысяч «Белок». Первый экземпляр Абдулла Алиев отвёз тогдашнему первому секретарю свердловского обкома Борису Ельцину. Сам конструктор за удачно реализованный проект получил от директора квартиру. Кстати, Абдулла Алиев кухонной машиной «Белка» пользуется до сих пор и не собирается её менять на другую импортную технику. Кухонную машину «Белка» на Уралхиммаше производили около 20 лет. Фото: Галина Соловьёва

Кстати Одна из остановок в Екатеринбурге тоже носит имя инженера Алиева. Правда, названа она в честь советского энергостроителя Такиуллы Алиева, который в 1940-е годы руководил строительством первой на Урале троллейбусной линии в тогда ещё Свердловске.