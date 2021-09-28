День работника атомной промышленности отмечают предприятия Свердловской области

Белоярская атомная электростанция обеспечивает часть потребности региона в электроэнергии. Фото: Галина Соловьёва

Сегодня, 28 сентября, отмечается День работника атомной промышленности. Уральцев поздравили губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и председатель регионального Заксобрания Людмила Бабушкина.

На Среднем Урале работают шесть предприятий Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом". Белоярская атомная электростанция обеспечивает часть потребности региона в электроэнергии и выступает базой для отработки технологий в атомной энергетике. Кроме того, учёные-физики УрФУ и Уральского отделения РАН активно участвуют в научных исследованиях в этой области.

"Свердловская область как крупнейший центр развития атомной промышленности вносит весомую лепту в это достижение. Уральские предприятия способствуют инновационному развитию экономики региона, ускоренному внедрению новых технологий, производству высокотехнологичной продукции, участвуют в подготовке высококвалифицированных кадров", - говорится в поздравлении Евгения Куйвашева, опубликованном в сегодняшнем номере "Областной газеты".

Глава региона и председатель Заксобрания поблагодарили работников и ветеранов атомной промышленности и пожелали им счастья, здоровья, благополучия и новых успехов в работе на благо региона и страны.

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