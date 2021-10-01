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Экономика / Промышленность
1 октября 2021, 11:21

На заводе ВИЗ-Сталь сменился гендиректор

Борис Паршаков. Фото: пресс-служба ВИЗ-Стали

Борис Паршаков. Фото: пресс-служба ВИЗ-Стали

На одном из крупнейших предприятий Свердловской области поменялся руководитель. Как сообщили в пресс-службе, генеральным директором завода ВИЗ-Сталь (входит в НЛМК) стал бывший начальник управления  производства дивизиона «Электротехническая сталь» НЛМК Борис Паршаков.

Борис Паршаков выпускник Уральского государственного технический университета. На ВИЗ-Стали работает с 2000 года. На предприятии он прошёл трудовой путь от резчика до начальника цеха холодной прокатки.

Прежний руководитель завода Станислав Ольков продолжит карьеру в Группе НЛМК. 

Справка "ОГ" 

ВИЗ-Сталь - крупнейшее предприятие России, которое производит трансформаторную сталь. Сейчас на заводе работает более 1,2 тысячи человек. 

Областная газета Свердловской области

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