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Экономика / Промышленность
2 октября 2021, 11:10

Сборы с металлургов Свердловской области выросли вдвое из-за экспортных пошлин

Плавящийся металл

На территории Свердловской области находится много Фото: Галина Соловьёва

Металлургические предприятия Свердловской области стали платить в два раза больше сборов. Это вызвано экспортными пошлинами, которые ввели августе.

Сейчас заводы платят около 9 млрд рублей в месяц. Об этом рассказал начальник Уральского таможенного управления Алексей Фролов. 

"Платежи, конечно, выросли существенно. Могу сказать, что за сентябрь мы уже взыскали порядка 9 млрд рублей. Если посмотреть предыдущие месяцы до ввода экспортных пошлин, то в среднем Уральская электронная таможня взыскивала 4,5-5 млрд рублей ежемесячно, то есть практически двукратный рост платежа", - цитирует его ТАСС.

На территории Свердловской области располагаются производства крупнейших металлургических компаний:  "Евраза", "Русала", Уральской горно-металлургической компании, Русской медной компании.

Напомним, Правительство РФ приняло решение о введении с 1 августа комбинированной экспортной пошлины на металл. Цель сборов - стабилизировать цены на продукцию на внутреннем рынке. Они распространяются на прокат, арматуру, заготовки, проволоку, слитки, а также медь, никель и алюминий низкой степени передела. По подсчетам Минфина РФ, за пять месяцев новая мера принесет в бюджет не менее 160 млрд рублей.

Также в России увеличились пошлины на экспорт лома чёрных металлов. Процентная составляющая сохранена на уровне 5%, но минимальная ставка вырастет с 45 до 70 евро за тонну. Пошлиной  облагаются отходы и лом литейного чугуна, лом чёрных металлов, покрытых слоем олова, токарная стружка, обрезки, обломки, отходы фрезерного производства, опилки, слитки для переплавки.

Кроме того, президент России Владимир Путин объявил о повышении налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для занятых в металлургической промышленности компаний. Сборы будут увеличены с 2022 года.

Областная газета Свердловской области

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