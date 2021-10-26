Первый вице-премьер РФ поддержал свердловских рационализаторов

Марафон рационализаторов проходил в рамках чемпионата WorldSkills Hi-Tech-2021. Фото: Галина Соловьёва

Вчера состоялось главное мероприятие деловой программы чемпионата WorldSkills Hi-Tech-2021, который проходит в Екатеринбурге на этой неделе – пленарное заседание Марафона рационализаторов. Несмотря на то что проходил он в онлайн-режиме, разговор оказался продуктивным для уральцев. С первым зампредседателя Правительства России Андреем Белоусовым удалось пообщаться инженерам двух свердловских заводов.

Сам Андрей Рэмович в своём выступлении напомнил, что движение рационализаторов в советские годы было одним из столпов производственной культуры. К концу 1980-х годов в общество рационализаторов (ВОИР) входили почти 15 млн человек. Сегодня по всей России в движение вовлечены только несколько тысяч. И это направление власти пытаются возрождать.

Первым о своей работе участникам марафона рассказал инженер-электроник Уральского приборостроительного завода (входит в КРЭТ, Ростех) Дмитрий Невзоров, который разработал тестовый стенд для проверки кабелей-жгутов:

– На старте пандемии коронавируса, когда предприятие было вынуждено кратно увеличить производство аппаратов ИВЛ, эта разработка помогла сократить время на проверку кабелей на 80 процентов. А с учётом этого и других нововведений, предприятие нарастило выпуск аппаратов ИВЛ в 100 раз.

Андрей Белоусов уточнил, знает ли холдинг КРЭТ, что на одном из его предприятий ведётся такая рационализаторская работа и предложил переговорить с руководителем холдинга, чтобы тот помог в воплощении других инициатив Дмитрия и его коллег. Затем о своих наработках рассказали представители Чепецкого механического завода и РЖД.

Из-за плотного графика первого вице-премьера история Дмитрия Невзорова могла стать единственной из Свердловской области, озвученной в рамках марафона. Но Андрей Белоусов решил задержаться, добавив: «Ничего, Греф (глава Сбербанка) подождёт».

Слово передали второму свердловчанину – директор по производству Каменск-Уральского завода по обработке цветных металлов Иван Головко рассказал, что воплотил в жизнь несколько своих предложений по оптимизации производственных циклов:

– В IV квартале прошлого года мы создали команду для реализации проекта по компактизации производства. Изменили две технологии на медном и бронзовом прокате, что позволило нам повысить производительность труда по этим направлениям в три раза, на пять процентов снизить себестоимость продукции и производить её в два раза быстрее.

– Приятно видеть, что за семь лет вы прошли такие знаковые ступени от инженера-технолога до директора по производству, – отметил Андрей Белоусов. Он также уточнил, есть ли на предприятии Ивана другие рационализаторы и взаимодействуют ли они с Федеральным центром компетенций (ФЦК) – оператором нацпроекта «Производительность труда».

Позже, выступая перед участниками марафона и.о. губернатора Алексей Шмыков рассказал, что рационализаторская деятельность на Среднем Урале ведётся на многих предприятиях-участниках этого нацпроекта. Всего в него вовлечены 111 предприятий: из них 75 – промышленных.

– Я был на многих предприятиях и видел команды, которые на них создаются – это молодые, увлечённые ребята. В том числе молодые рационализаторы, – рассказал Алексей Шмыков. – Я знаю много примеров того, что эта работа приводит к реальным улучшениям на заводах. Самый яркий – предприятие «Здравмедтех». После обучения в ФЦК они не просто серьёзно повысили свою производительность: благодаря вовлечённости коллектива удалось на 20 процентов увеличить зарплату и построить ещё один новый цех.

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