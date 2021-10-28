Кушвинцы, не волнуйтесь

В прошлом году кушвинцы освоили изготовление 30-тонных валков, теперь готовятся выпускать их вдвое тяжелее – для стана-5000. Фото: Галина Соловьёва

Жизнь предприятий во многом определяется позицией их владельцев. Одни берут курс на выкачивание средств, другие – на развитие производства. В число промышленников-инноваторов входил учредитель ЗАО «Кушвинский завод прокатных валков» (КЗПВ) Радий Гималетдинов. Модернизация основных фондов на предприятии проходила непрерывно и дала весомые плоды. Завод расширил ассортимент продукции и освоил зарубежный рынок, стал надёжной финансовой опорой для 800 заводчан и их семей. 31 июля этого года Радий Халимович ушёл из жизни. Вместе с болью утраты кушвинцы ощутили тревогу за судьбу предприятия. Будут ли наследники и дальше развивать производство? Сохранят ли внушительный соцпакет у сотрудников и продолжат ли сотрудничество с бюджетными организациями? «Областная газета» выяснила это у дочери Радия Гималетдинова, советника гендиректора КЗПВ по финансовым вопросам Алевтины Муриковой.

В моде большие размеры

Опасения кушвинцев понятны. Наследниками Радия Халимовича являются супруга и дочери, а тяжёлое машиностроение – дело не женское. Впрочем, Алевтина Мурикова готова с этим утверждением поспорить. Алевтина Радиевна курирует реализацию инвестиционного проекта завода по модернизации производства, в том числе вопросы привлечения инвестиций для освоения новых заводских технологий. В её компетенции также взаимодействие с областным министерством промышленности и науки, участие в нацпроекте «Производительность труда и поддержка занятости».

– Наш завод системно наращивает объёмы производства. Около 60 процентов валков и бандажей идёт на экспорт в 25 стран. В последние годы завод значительно расширил линейку выпускаемой продукции, и останавливаться мы не будем. Сейчас готовим комплекс оборудования для производства особо крупных прокатных валков для станов-5000. В России три таких прокатных стана, пока валки для них закупаются за рубежом. Таким образом, все начатые отцом проекты будут реализованы, и объёмы производства к 2026 году вырастут в 1,6 раза, – говорит Алевтина Радиевна.

На территории предприятия, которое ведёт свою историю аж с 1735 года, не затихает строительство. Построен новый вальцемеханический цех, по соседству возводится административно-бытовой корпус, где расположатся душевые и столовая – будут созданы комфортные условия для 400 рабочих и инженеров двух цехов.

Детей не разлюбят

Работники завода имеют множество преференций: им компенсируют затраты на питание, дарят денежные презенты на свадьбы и юбилеи, поддерживают спортивные и творческие увлечения. Особенно трогательно выглядит вручение заводских грантов детям заводчан, окончившим очередной учебный год без троек.

– Я учусь на четвёрки и пятёрки, поэтому каждую весну на школьной линейке получаю грант от завода, где работает папа, – рассказывает четвероклассница школы №1 Соня Мамонтова.

Дирекция КЗПВ подтверждает, что эта традиция продолжится. Как и сотрудничество предприятия с техникумами, школами и детскими садами. Интерес тут обоюдный. Учреждения получают от производственников материальную помощь, а дети больше узнают о заводе, где их ждут.

– Одна из самых острых проблем при модернизации производства – дефицит квалифицированных рабочих, – признаётся Алевтина Мурикова. – Нам нужны токари и фрезеровщики.

Диалог с городом

КЗПВ – один из трёх индустриальных «китов» Кушвы. Налоги завода, где зарплата – самая высокая в муниципалитете, формируют значительную часть местного бюджета, а благотворительность добавляет городу уюта и привлекательности.

Заботится завод о прилегающей территории – жилых районах вокруг пруда. Чего стоит только установка на историческом пьедестале памятника императору Александру III. Этот подарок городу Радий Гималетдинов сделал на личные средства. Продолжат ли наследники и эту традицию?

– Недавно к нам обратился настоятель храма Михаила Архангела Дмитрий Меньшиков с просьбой отлить языки для колоколов. Хотя это не наш профиль, заказ приняли, изготовили за счёт собственных средств, – приводит пример Алевтина Радиевна.

В планах заводчан также поддержка проекта по ремонту дорожного полотна на улице Коммуны, участие в социальных проектах муниципалитета. Наследники у Радия Халимовича оказались достойными.

– Я работаю в вальцемеханическом цехе, и меня, как и коллег, заботит будущее предприятия. Хотим верить, что завод не уйдёт к посторонним людям, что будут реализованы задумки Радия Гималетдинова, который был нашим руководителем с 1993 года, – обратился в «Областную газету» токарь КЗПВ Артём Тивонков.

Алевтина Мурикова в этом году была финалисткой конкурса управленцев «Лидеры России». Фото: Личный архив Алевтины Муриковой