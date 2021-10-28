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Экономика / Промышленность
28 октября 2021, 16:50

Крупные уральские предприятия продолжат работать в нерабочие дни

Фото: Алексей Кунилов

Фото: Алексей Кунилов

Несмотря на введение режима нерабочих дней многие крупные уральские предприятия не будут останавливать производство. Но работа на заводах будет продолжаться с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований. 

Как ранее пояснил министр промышленности и торговли России Денис Мантуров, в период с 30 октября по 7 ноября будут работать системообразующие предприятия, производства непрерывного цикла, а также компании, которые занимаются производством и поставками средств для борьбы с коронавирусом. В Свердловской области в их числе Уралвагонзавод, предприятия холдингов УГМК и НЛМК-Сорт, Уралхиммаш и Уралмашзавод и другие. 

В пресс-службе УГМК "Областной газете" подтвердили, что действительно будут работать в обычном режиме, поскольку в составе холдинга - предприятия непрерывного цикла, а вывод сотрудников на удалённый режим работы невозможен. При этом коллективный иммунитет к коронавирусу есть более чем у 60 процентов сотрудников. 

В свою очередь в пресс-службе Уралвагондавода, рассказали что сотрудники, которые будут работать на следующей неделе, смогут поставить прививку от коронавируса прямо на рабочем месте - для этого на предприятии развёрнуты прививочные пункты вакцинации. 

Областная газета Свердловской области

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