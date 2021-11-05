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Экономика / Промышленность
5 ноября 2021, 11:04

Уральцы завоевали призовые места конкурса, проводимого в рамках программы Международной выставки NDT Russia

Фото: Галина Соловьёва

Фото: Галина Соловьёва

Два сотрудника испытательного центра Уралхиммаша заняли призовые места на всероссийском конкурсе "Лучший специалист неразрушительного контроля". Конкурс проводился в рамках престижной Международной выставки NDT Russia в конце октября. 

Как сообщили в пресс-службе предприятия, второе место в конкурсе занял руководитель испытательного центра Андрей Савелков, третье место - дефектоскопист испытательного центра Флор Чернавский. 

Всего в конкурсе участвовало 53 представителя разных регионов России - это сотрудники предприятий "Газпром-Трансгаз", "Транснефть Надзор", "Саянскхимпласт" и другие. 

Отметим, испытательный центр Уралхиммаша считается крупнейшим во всём Уральском федеральном округе. Подразделение занимается исследованием и испытанием материалов, промышленного оборудования и продукции для предприятий Екатеринбурга. 

Областная газета Свердловской области

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