Уральцы завоевали призовые места конкурса, проводимого в рамках программы Международной выставки NDT Russia

Фото: Галина Соловьёва

Два сотрудника испытательного центра Уралхиммаша заняли призовые места на всероссийском конкурсе "Лучший специалист неразрушительного контроля". Конкурс проводился в рамках престижной Международной выставки NDT Russia в конце октября.

Как сообщили в пресс-службе предприятия, второе место в конкурсе занял руководитель испытательного центра Андрей Савелков, третье место - дефектоскопист испытательного центра Флор Чернавский.

Всего в конкурсе участвовало 53 представителя разных регионов России - это сотрудники предприятий "Газпром-Трансгаз", "Транснефть Надзор", "Саянскхимпласт" и другие.

Отметим, испытательный центр Уралхиммаша считается крупнейшим во всём Уральском федеральном округе. Подразделение занимается исследованием и испытанием материалов, промышленного оборудования и продукции для предприятий Екатеринбурга.