Темы дня

Экономика / Промышленность
15 ноября 2021, 16:07

Набсовет УГГУ возглавил председатель совета директоров Уралмашзавода

Фото: Александр Зайцев

Фото: Александр Зайцев

В Уральском государственном горном университете сформирован наблюдательный совет. Как сообщили в пресс-службе вуза, его возглавил председатель совета директоров Уралмашзавода Ян Центер.

В состав совета также вошли гендиректор УГМК Андрей Козицын, председатель совета директоров РМК Игорь Алтушкин, представители Ураласбеста, Берёзовского рудника, МЗиК им. Калинина, предприятия «Майнинг Солюшнс», а также лидер группы "Чайф" Владимир Шахрин. Наблюдательный совет будет помогать вузу в модернизации его инфраструктуры, в финансировании программ поддержки преподавателей и студентов и в организации стажировок. 

Отметим, руководители ведущих предприятий традиционно возглавляют наблюдательные советы крупных вузов. Так, например, председателем набсовета УрФУ является глава ТМК и Группы Синара Дмитрий Пумпянский

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
15.11.2021, 17:10 / Общество
ВСМПО-АВИСМА сохранит статус крупнейшего поставщика титана для Boeing
15.11.2021, 17:05 / Общество
Власти Екатеринбурга планируют открыть ледовый городок с салютом
15.11.2021, 16:37 / Экономика
Эльвира Набиуллина заявила, что высокая инфляция разрушает благополучие людей
15.11.2021, 16:32 / Культура
Спектакль «Любовь издалека» стал лауреатом Национальной премии «Онегин»
15.11.2021, 16:07 / Экономика
Набсовет УГГУ возглавил председатель совета директоров Уралмашзавода