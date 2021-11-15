Набсовет УГГУ возглавил председатель совета директоров Уралмашзавода

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В Уральском государственном горном университете сформирован наблюдательный совет. Как сообщили в пресс-службе вуза, его возглавил председатель совета директоров Уралмашзавода Ян Центер.

В состав совета также вошли гендиректор УГМК Андрей Козицын, председатель совета директоров РМК Игорь Алтушкин, представители Ураласбеста, Берёзовского рудника, МЗиК им. Калинина, предприятия «Майнинг Солюшнс», а также лидер группы "Чайф" Владимир Шахрин. Наблюдательный совет будет помогать вузу в модернизации его инфраструктуры, в финансировании программ поддержки преподавателей и студентов и в организации стажировок.

Отметим, руководители ведущих предприятий традиционно возглавляют наблюдательные советы крупных вузов. Так, например, председателем набсовета УрФУ является глава ТМК и Группы Синара Дмитрий Пумпянский.