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17 ноября 2021, 11:45

Благодаря кооперации в регионе начали производить изделия из инновационных сплавов

Фото: Павел Ворожцов

Фото: Павел Ворожцов

Предприятия ОК РУСАЛ и Каменск-Уральский металлургический завод наладили в Свердловской области выпуск полуфабрикатов алюминиево-магниево-скандиевого сплава марки 1581. Как пояснили в пресс-службе РУСАЛа, это инновационный материал, который по сравнению с традиционными алюминиевыми сплавами более стойкий к коррозии и более дешёвый в производстве. 

Сплав марки 1581 разработали специалисты Института лёгких материалов и технологий РУСАЛа. Готовые сплавы и слитки из него сейчас делают на Красноярском алюминиевом заводе, который входит в состав этой объединённой компании. Свой вклад в производство инновационного материала вносят и свердловчане - сотрудники Североуральского бокситового рудника, Уральского и Богословского алюминиевых заводов (Каменск-Уральский и Краснотурьинск), которые добывают бокситы и производят глинозём. 

На Каменск-Уральском металлургическом заводе слитки превращают в плиты и листы, которые закупают предприятия-производители изделий железнодорожной отрасли и судостроения.

Областная газета Свердловской области

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