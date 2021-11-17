Благодаря кооперации в регионе начали производить изделия из инновационных сплавов

Фото: Павел Ворожцов

Предприятия ОК РУСАЛ и Каменск-Уральский металлургический завод наладили в Свердловской области выпуск полуфабрикатов алюминиево-магниево-скандиевого сплава марки 1581. Как пояснили в пресс-службе РУСАЛа, это инновационный материал, который по сравнению с традиционными алюминиевыми сплавами более стойкий к коррозии и более дешёвый в производстве.

Сплав марки 1581 разработали специалисты Института лёгких материалов и технологий РУСАЛа. Готовые сплавы и слитки из него сейчас делают на Красноярском алюминиевом заводе, который входит в состав этой объединённой компании. Свой вклад в производство инновационного материала вносят и свердловчане - сотрудники Североуральского бокситового рудника, Уральского и Богословского алюминиевых заводов (Каменск-Уральский и Краснотурьинск), которые добывают бокситы и производят глинозём.

На Каменск-Уральском металлургическом заводе слитки превращают в плиты и листы, которые закупают предприятия-производители изделий железнодорожной отрасли и судостроения.