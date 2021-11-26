Свердловская область может помочь Пакистану в реализации инфраструктурных проектов

Министр энергетики РФ Николай Шульгинов (справа) и министр экономики Исламской Республики Пакистан Омар Айюб Хан подписали в Екатеринбурге протокол о развитии сотрудничества между странами Фото: Министерство энергетики РФ

Вчера в Екатеринбурге завершилось 7-е заседание Российско-Пакистанской межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, которое проходило 24–26 ноября. Для участия в нём в уральскую столицу прилетели председатели комиссии с обеих сторон – министр энергетики РФ Николай Шульгинов и министр экономики Исламской Республики Пакистан Омар Айюб Хан. По итогам встречи принято решение о дальнейшем развитии двустороннего взаимодействия в энергетической и транспортной сферах. Важную роль в этом процессе могут сыграть свердловские промышленники.

Заседание Российско-Пакистанской межправкомиссии прошло не в столицах двух государств, как это было раньше, а в Екатеринбурге. Такому решению способствовало то, что Свердловская область входит в пятёрку лучших промышленных регионов страны. По словам губернатора Евгения Куйвашева, который презентовал гостям Средний Урал, область заинтересована в сотрудничестве с Пакистаном и реализации совместных проектов.

– Внешнеэкономические отношения Свердловской области и Исламской Республики Пакистан находятся в стадии развития, – добавил глава региона. – Пандемия коронавируса сказалась на объёмах внешней торговли (наш экспорт – продовольствие, химическая и минеральная продукция). Но я уверен, что у нашего взаимодействия большие перспективы и нереализованный потенциал.

Один из способов его развития — поставки в Пакистан свердловской промышленной продукции. Будучи в Екатеринбурге, глава зарубежной делегации Омар Айюб Хан посетил завод «Уральские локомотивы» в Верхней Пышме и осмотрел площадки по производству современных электровозов. Иностранные гости проявили большой интерес к технике, выпускаемой на предприятии, — Исламская Республика намерена вкладывать деньги в строительство новых транспортных путей. Свердловская область может им в этом помочь.

– Активно продвигается взаимодействие с пакистанской стороной в части проработки железнодорожных инфраструктурных проектов на территории Пакистана, по строительству кольцевой железной дороги в городе Карачи, поставки тяжёлых маневровых тепловозов и локомотивов, подвижного состава, оказанию услуг послепродажного обслуживания, а также по участию в строительстве угольных терминалов, – заявил в ходе заседания межправкомиссии Николай Шульгинов.

Стоит отметить, что оборот внешней торговли Свердловской области с Пакистаном в 2020 году составил около 5 млн долларов США. По сравнению с предыдущим годом он вырос в 1,7 раза. Если Средний Урал наладит экспорт в Исламскую Республику электровозов, то товарооборот может вырасти на несколько порядков.