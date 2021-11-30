Объём экспорта из Свердловской области за рубеж увеличился более чем на треть

Предприятия Среднего Урала поставляли на экспорт электротехническое, медицинское, металлургическое оборудование и другие товары. Фото: Алексей Кунилов

За 9 месяцев 2021 года экспорт предприятий Среднего Урала достиг 6,8 млн долларов США. Эти цифры на 39% превышают показатели аналогичного периода прошлого года.

Такие данные предоставил департамент информационной политики Свердловской области на основе информации от Уральского таможенного управления. С января по сентябрь предприятия региона поставляли на экспорт электротехническое, медицинское, металлургическое оборудование, железнодорожный транспорт, продовольствие.

Так, поставки горно-шахтного оборудования выросли в 3,5 раза, а экспорт железнодорожного транспорта - в полтора, Увеличились объёмы электротехники (+18%) и продуктов питания (+20%.). Основные покупатели – Казахстан, Узбекистан, Белоруссия, Армения. Зафиксирован рост в торговле и с такими странами дальнего зарубежья, как Германия, Вьетнам, Индонезия, США.

Пользовались спросом в январе-сентябре чёрные металлы, алюминий, медь. Активно их приобретали Белоруссия, Китай, Германия, Турция, Египет, США, Узбекистан, Тайвань, Япония.

Как отметил министр международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Василий Козлов, ориентиры, поставленные Президентом России в рамках реализации национального проекта «Международная кооперация и экспорт» и поручениями губернатора, требуют высокой динамики работы по поддержке предприятий на традиционных рынках и расширению географии торговли.

«На следующий год в соответствии с запросами экспортёров и приоритетами внешней политики России мы планируем укреплять контакты с государствами Евразийского экономического союза – будут деловые миссии в Казахстан, Узбекистан, Белоруссию, - подчеркнул он. - Причем с Белоруссией мы также договорились провести очередное заседание Совета делового сотрудничества у нас».

По словам Василия Козлова, в азиатском регионе в качестве партнёров, прежде всего, рассматриваются Вьетнам, Индия, Пакистан, Индонезия, а в Восточной Европе – Сербия и Словения.

За девять месяцев 2021 года, как сообщает департамент информполитики региона, исходя из данных Уральского таможенного управления, объём внешнего товарооборота Свердловской области превысил 10,6 млн долларов США. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года он увеличился на 30%. В первую пятёрку стран-контрагентов вошли Китай, Казахстан, США, Турция, Германия.

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