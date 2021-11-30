В России изменятся ставки экспортных пошлин на вывоз лесоматериалов, лома и отходы чёрных металлов

Повышение пошлин направлено на ограничение вывоза необработанной древесины под видом пиломатериалов. Фото: Павел Ворожцов.

С января 2022 года в России изменятся ставки вывозных таможенных пошлин на лом и отходы чёрных металлов. Об этом говорится в постановлении, подписанном премьер-министром Михаилом Мишустиным.

Как сообщается на сайте Правительства РФ, данное решение позволит смягчить влияние внешней конъюнктуры на внутренний рынок, скорректировать цены, обеспечить сырьём отечественных производителей.

Согласно документу, на лом и отходы чёрных металлов ставки экспортных пошлин устанавливаются на уровне 5%, но не менее 100 евро за 1 тонну. Действовать они будут с 1 января в последующие 180 дней. Для сравнения: в настоящее время временная ставка на вывоз лома - 5%, но не менее 70 евро за 1 тонну.

Более широкие ограничения кабмин ввёл на вывоз леса. Со 2 января по 31 декабря 2022 года станут действовать повышенные ставки на экспорт отдельных видов лесоматериалов влажностью более 22%, толщиной и шириной свыше 10 см. В частности, для хвойных пород древесины экспортные пошлины составят 200 евро за кубический метр, для ценных лиственных пород (дуб, бук, ясень) – от 250 до 370 евро за кубометр. Повышение пошлин направлено на ограничение вывоза необработанной древесины под видом пиломатериалов.

Как указано на сайте Правительства РФ, сейчас ставка на такие лесоматериалы для хвойных пород и дуба составляет 10%, но не менее 13 и 15 евро за кубический метр соответственно. На бук и ясень – также 10%, но не менее 50 евро за кубометр.

До 31 декабря 2023 года продлевается нулевая пошлина на вывоз вольфрамовых руд и концентратов. Решение об этом принято для поддержки производителей и недопущения остановки их деятельности из-за нехватки оборотных средств.

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