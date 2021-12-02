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Экономика / Промышленность
2 декабря 2021, 15:34

Среднеуральская птицефабрика прекратила производственную деятельность

Курицы.

Продукция на птицефабрики не выпускается с 1 ноября Фото : Павел Ворожцов

Сейчас цеха на свердловском предприятии законсервированы. Сотрудники готовят отчёты о работе.

"Всё помыто, закрыто и опломбировано, - сообщил «Областной газете» руководитель Среднеуральской птицефабрики Максим Максимов. - То есть санитарная уборка всех производственных помещений выполнена. С 1 ноября мы никакую продукцию не выпускаем".

По словам директора предприятия, заниматься лишь одной переработкой, не имея своей базы по выращиванию бройлеров на убой, экономически не выгодно. В настоящее время на птицефабрике находятся сотрудники охраны и персонал, занятый подготовкой отчётной документации о её работе.

Напомним, что в 2018 году птицефабрику уличили в загрязнении окружающей среды. В итоге было исполнено решение суда о запрете сброса стоков предприятия в канализационный коллектор Среднеуральска, к которому предприятие было подключено с 1973 года. С 2019 года на птицефабрике развернули строительство собственных очистных сооружений и нового коллектора, проложили трубы для отвода воды до места сброса. Однако мощностей среднеуральских очистных оказалось недостаточно для приёма стоков птицефабрики. В итоге было принято решение постепенно сокращать объёмы производства.

Год назад состоялось совещание с главой Свердловской области Евгением Куйвашевым, заместителем генпрокурора РФ Игорем Ткачёвым и прокурором области Сергеем Охлопковым. Учредителю птицефабрики "Среднеуральская" Андрею Косилову предложили перенести производственную площадку в другое место. Собственники бизнеса посчитали это экономически невыгодным.

Среднеуральская птицефабрика (СУПФ) была пущена 25 декабря 1973 года, многие годы была флагманом в портфеле активов региона. В период расцвета, в начале 2000-х годов, на фабрике производилось в год 13 млн штук инкубационных яиц, 13 тысяч тонн мяса птицы. В собственности птицефабрики было 20 фирменных магазинов.

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Областная газета Свердловской области

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