Верхнетуринский машиностроительный завод собирается сокращаться

Здание заводоуправления ВТМЗ - одна из самых заметных построек в Верхней Туре. Фото: Татьяна Григорьева

42 сотрудника Верхнетуринского машиностроительного завода (ВТМЗ) получили уведомления об увольнении. Для территории с девятитысячным населением это ощутимая цифра. Директор предприятия объясняет свой шаг оптимизацией производства. Глава города намерен обратиться к губернатору.

Слухи о грядущих сокращениях появились в Верхней Туре в конце ноября. Жители города в соцсетях писали, что руководство предприятия планирует сократить 200 человек (треть от числа работающих на заводе). Как сообщили «Областной газете» на ВТМЗ, раньше такие планы действительно называли. Но в итоге было принято решение уволить 42 сотрудника.

– Я пришла работать на завод в 22 года и проработала здесь 14 лет, – рассказывает заводчанка Мария Кошкина, попавшая под сокращение. – Мне нужно поднимать детей – у меня дочка-первоклассница и сын-студент, который пока не работает. Никаких нарушений по работе у меня не было, и я ни с кем не конфликтовала. Единственное, мне приходилось брать больничные, когда младшая дочь болела. Но с этим сталкивались и другие мои коллеги. А больничные листы нам сейчас оплачивает страховая компания, а не предприятие.

Обмотчица электрических машин Винира Ризванова не представляет, как будет жить дальше в случае сокращения:

– Моя пенсия всего 10 тысяч рублей. На эти деньги не выжить.

Как рассказал корреспонденту «ОГ» директор завода Андрей Михайлов, причина сокращений в том, что за последние годы объёмы производства сильно уменьшились:

– Количество людей на предприятии должно соответствовать объёму выпускаемой продукции. За последние пять лет объёмы работ уменьшились на 20 процентов.

При этом управленец не исключил возможных изменений (в том числе и в сторону дальнейших сокращений) и в следующем году:

– Будет день и будет пища. В текущей экономической ситуации трудно прогнозировать 2022 год.

Ситуацией на градообразующем предприятии крайне обеспокоен глава ГО Верхняя Тура Иван Веснин:

– Наша (то есть администрации) задача – сделать всё возможное для сохранения рабочих мест. Необходимо рассказать о проблеме губернатору Свердловской области, министру промышленности и науки, владельцам предприятия, объяснить, что увольнение работников – не выход. Мне непонятно, почему все говорят, что предприятие нерентабельно, если сейчас завод занимается модернизацией и строит новые цеха.

Директор предприятия информацию о строительстве новых цехов подтвердил. Но отметил, что делается это не для наращивания объёмов производства, а для сохранения производства.

– Существующие цеха не отвечают современным требованиям, поэтому в 2015 году было принято решение строить новые. Появились новые механические цеха, построили новый корпус с кузнечно-прессовым цехом. В течение нескольких лет мы доводим их до ума, покупаем современное оборудование. Фактически, мы строим новый завод в меньших площадях, чтобы предприятие продолжало работать.

Комментируя ситуацию, в министерстве промышленности и науки области напомнили, что в случае сокращения численного штата работников любого предприятия работодатель обязан произвести гарантированные выплаты и компенсации, предусмотренные законом. Также в этом случае активизируется весь комплекс мероприятий, направленных на поддержку занятости: уволенные сотрудники могут встать на учёт и оформить пособия по безработице, пройти переобучение, повысить квалификацию и получить помощь в поиске новой работы.

В представительстве Ростеха в Свердловской области сказали, что не могут комментировать ситуацию, и предложили обратиться в администрацию муниципалитета.

Досье «ОГ» Верхнетуринский машиностроительный завод основан в 1737 году. Сейчас это градообразующее предприятие ГО Верхняя Тура. Завод входит в состав Корпорации «Ростех». Предприятие выпускает продукцию по государственному оборонному заказу, в частности корпусы для боеприпасов. Объём производства – от 500 до 700 миллионов изделий в год. Ранее завод производил вакуумные выключатели – сейчас их производство остановлено. Количество работающих на Верхнетуринском машиностроительном заводе на данный момент – 600 человек.

Кстати По данным на 1 ноября, уровень зарегистрированной безработицы в Верхней Туре – 1,89 процента. Безработными числятся 82 человека.