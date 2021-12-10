Названы даты ИННОПРОМа-2022

В 2022 году международная промышленная выставка ИННОПРОМ пройдёт в Екатеринбурге с 4 по 7 июля. В следующем году запланированы также большие промышленные недели в Джакарте (Индонезия) и в Ташкенте (Узбекистан, 25-27 апреля).
Это следует из рассылки организаторов выставки. По их данным, в Екатеринбурге забронировано уже 50% выставочных площадей на предстоящую 12-ю выставку.
Напомним, что ИННОПРОМ-2021 проходил в Екатеринбурге в очном формате с 5 по 8 июля. Темой выставки стало "Гибкое производство". В первый день работы экспозиции её посетил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. В частности, он ознакомился со стендом Свердловской области и осмотрел национальную экспозицию страны-партнёра выставки – Италии. "Областная газета" рассказывала о самых заметных стендах ИННОПРОМа.
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Иннопром
ИННОПРОМ — международная промышленная выставка в России. Проводится в Екатеринбурге с 2010 года.