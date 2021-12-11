Евгений Куйвашев и Денис Мантуров обсудили развитие промышленности в Свердловской области

Денис Мантуров отметил активность предприятий Среднего Урала, которые привлекают в том числе и федеральные средства. Фото: пресс-служба Кремля.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и глава Минпромторга РФ Денис Мантуров провели рабочую встречу в Москве. Они обсудили предварительные итоги работы промышленного комплекса региона в 2021 году и планы на следующий год.

Губернатор Свердловской области сообщил министру, что в нынешнем году было запущено 29 новых производств, благодаря которым появились 1,3 тыс. рабочих мест. Общая сумма инвестиций - более 30 млрд рублей.

"Несмотря на то, что пандемия в определенной степени ограничивает нас в развитии - огромные ресурсы сегодня направляются на защиту жизни и здоровья людей - в целом удается не снижать темпы развития промышленности, которая традиционно является ключевой отраслью экономики региона", - сказал Евгений Куйвашев.

В свою очередь Денис Мантуров отметил активность предприятий Среднего Урала, которые привлекают в том числе и федеральные средства. По его словам, за всё время деятельности Фонда развития промышленности от предприятий Свердловской области было подано около 250 заявок на общую сумму более 52 млрд рублей.

Глава Минпромторга и губернатор также обсудили прошедшую промышленную выставку "ИННОПРОМ" и поговорили о планах по её организации в 2022 году, сообщает департамент информполитики Свердловской области. Добавим, что в 2022 году международная промышленная выставка "ИННОПРОМ" пройдёт в Екатеринбурге с 4 по 7 июля. В следующем году запланированы также большие промышленные недели в Джакарте (Индонезия) и Ташкенте (Узбекистан, 25-27 апреля).