В "Титановой долине" планируется создать три новых предприятия

Размещение на площадке "Уктус" ещё одного производителя авиакомпонентов будет способствовать развитию авиастроительной отрасли региона. Фото: Павел Ворожцов.

В следующем году на площадке "Уктус" особой экономической зоны "Титановая долина" планируется начать реализацию трёх проектов. Объём инвестиций в них составит более 1,27 млрд рублей.

Их размещение одобрено экспертным советом особой экономической зоны. Решение о включении компаний, планирующих реализовать эти проекты, в перечень резидентов "Титановой долины" будет принимать Минэкономразвития РФ.

Как рассказала министр инвестиций и развития Свердловской области Виктория Казакова, строительство производственных корпусов, необходимых для реализации всех трёх проектов, планируется начать в 2022 году.

"Объём частных инвестиций совокупно оценивается в 1 миллиард 273 миллиона рублей", - отметила она. - "Планируется создание более 200 новых рабочих мест. Подчеркну, что преференциальная территория обеспечена инфраструктурой и инженерными сетями. Также резиденты получают доступ к комплексу налоговых и таможенных льгот".

По информации областного департамента информполитики, в рамках проекта "Объединённая нефтегазовая группа" планируется создать завод по производству газового оборудования, а также оборудования для переработки газа и газового конденсата. На всё это понадобится участок в 3,5 га. Планируется создать 150 рабочих мест. Объём инвестиций составит 1 млрд рублей. Для воплощения в жизнь проекта компании "Аспект Медикал" потребуется меньшая площадь. На участке в 0,67 га предстоит выпускать аппаратно-программный комплекс для локомоторной терапии и наборы для сборки аппаратов ИВЛ. Количество новых рабочих мест - 59. На реализацию проекта потребуются инвестицию на сумму 136,9 млн рублей.

Компания "Исеть-инжиниринг" намерена создать на площадке "Уктус" предприятие по изготовлению авиационных трубопроводов. Их выпуск закроет потребности Уральского завода гражданской авиации в этой продукции. Благодаря запуску производства создадут 15 рабочих мест. Объём инвестиций в проект - 121,5 млн рублей.

Как подчеркнул генеральный директор особой экономической зоны "Титановая долина" Андрей Антипов, размещение на площадке "Уктус" ещё одного производителя авиакомпонентов поможет наладить кооперационные связи между её резидентами и будет способствовать развитию всей авиастроительной отрасли региона.

Ранее "Областная газета" писала, что в "Титановой долине" построят кремниевый завод, который пытались возвести в двух других регионах.