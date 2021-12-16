В «Титановой долине» создадут 224 новых рабочих места

Фото: Галина Соловьёва

Три новых резидента могут появиться в особой экономической зоне (ОЭЗ) «Титановая долина». Проекты планируют запустить на площадке «Уктус» под Екатеринбургом.

Самым крупным из них станет завод по производству газового оборудования и техники для переработки газа и газового конденсата. Здесь будет создано 150 новых рабочих мест. Инвестор – «Объединённая Нефтегазовая Группа» – собирается вложить в проект 1 млрд рублей.

Ещё одна компания – «Аспект Медикал» – готовится выпускать в ОЭЗ аппаратно-программный комплекс для локомоторной терапии (оборудование для реабилитации после травм и инсультов) и наборы для сборки аппаратов ИВЛ. На производстве будут работать 59 человек. Объём инвестиций в проект составит 136,9 млн рублей.

Чуть меньше – 121,5 млн рублей – будет вложено в предприятие по выпуску авиационных трубопроводов. Его рассчитывает открыть компания «Исеть-инжиниринг». Основным потребителем выпускаемой продукции станет действующий резидент «Титановой долины» – Уральский завод гражданской авиации. Благодаря будущему производству УЗГА получит один из ключевых элементов производственной цепочки. На предприятии будет создано 15 новых рабочих мест, сообщает департамент информполитики Свердловской области.

Проекты уже одобрены экспертным советом особой экономической зоны. Но окончательное решение об их включении в перечень резидентов будет принимать Министерство экономического развития РФ.

По словам министра инвестиций и развития Свердловской области Виктории Казаковой, проекты находятся в высокой степени проработки, строительство производственных корпусов может начаться уже в следующем году.

Кстати Всего на площадке «Уктус» к настоящему моменту создано 633 рабочих места.