На завод в Верхней Туре трудоустроят 800 человек

Фото: ООО "Синергия"

В январе в Верхней Туре откроются вакансии на новом предприятии. В городе строится деревообрабатывающий завод, который обеспечит его 800 рабочими местами. Он будет производить фанеру для изготовления мебели – по 125 тысяч кубометров продукции в год. Собственники предприятия надеются, что смогут вывести его в десятку крупнейших в отрасли.

Кого возьмут на работу

История предприятия началась ещё в конце 2019 года, когда стало известно о планах присвоить Верхней Туре статус ТОСЭР*. Первыми резидентами ТОСЭР стали компании «Тура – Лес» и ООО «Синергия». Первая создает производство по комплексной переработке древесины, а вторая – производство фанеры и комплекс по утилизации древесных отходов с выработкой тепловой и электрической энергии. Однако впоследствии компания ООО «Тура – Лес» была продана ООО «Синергия», и теперь, по сути, это единый проект.

Как рассказали «ОГ» в отделе маркетинга ООО «Синергия», там будут выпускать влагостойкую, ламинированную и окрашенную берёзовую фанеру, востребованную в строительной, мебельной, транспортной отраслях промышленности. Это будет предприятие замкнутого цикла: отходы деревообработки будут вовлекать в повторное производство и использовать для выработки энергии.

Для его нужд в третьем квартале 2022 года запустят ТЭЦ, которая обеспечит будущее производство теплом и электроэнергией. Запуск линии по производству фанеры запланирован на I квартал 2023 года. Следом будет запущена линия по производству пиломатериалов. Ожидается, что на проектную мощность предприятие выйдет в 2024 году.

Уже с января 2022 года начнётся формирование базы на трудоустройство. Предприятию в первую очередь нужны технологи по деревообработке, машинисты крана, штабелёвщики древесины, операторы полуавтоматических линий, водители, сушильщики шпона и водители погрузчика.

Не только работа, но и жильё

Владельцы завода построят на территории Верхней Туры два многоквартирных дома на 200 квартир. Строительство первого дома стартовало в ноябре текущего года. В многоэтажках поселятся работники крупного предприятия. Но, как рассказала директор по персоналу ООО «Синергия» Наталья Милютина, на новый завод надеются трудоустроить в первую очередь местных жителей:

– Мы заинтересованы, чтобы жители Верхней Туры, Красноуральска и других небольших окрестных городов, а также Нижнего Тагила работали у нас. Стоит задача сделать их быт комфортным. Мы хотим, чтобы на завод пришли местные жители. Мы готовы обучить их за наш счёт и принять на работу, потому что если, допустим, мы будем набирать персонал из других регионов, то нам нужно будет обеспечить их жильём. Тем не менее дома строятся не только для приезжих, но и для местных. Часть специалистов будет приглашена.

Глава муниципалитета Иван Веснин позитивно оценивает проект:

– Будут созданы не десять и не двадцать, а сразу несколько сотен рабочих мест. Это говорит о том, что муниципалитет будет расти и развиваться, что крайне важно. О серьёзности дел говорит забота о рабочих. Это – не только создание хороших условий труда, но и предоставление жилья.

Проект поддерживают и областные власти. Министр промышленности и науки Свердловской области Сергей Пересторонин напомнил, что льготы резидентов ТОСЭР – не единственная мера поддержки инвесторов:

– В качестве основной меры государственной поддержки в лесопромышленном комплексе применяется механизм присвоения статуса «Приоритетный инвестиционный проект в области освоения лесов». Данный статус позволяет инвестору получить лесные участки без проведения аукциона по льготной арендной ставке.

Справка «ОГ» *Территория опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации (сокр. ТОР или ТОСЭР ) — экономическая зона с налоговыми льготами для инвесторов и упрощёнными административными процедурами. На территории Свердловской области созданы четыре ТОСЭР – в Краснотурьинске, Новоуральске, Лесном и Верхней Туре.