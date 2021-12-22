В Свердловской области после реконструкции введена в эксплуатацию подстанция "Горный щит"

Мощности обновлённой подстанции хватит для надёжной и бесперебойной подачи электроэнергии. Фото: Галина Соловьёва.

Сегодня, в День энергетика, в Свердловской области ввели в эксплуатацию подстанцию "Горный Щит". После масштабной реконструкции она вновь начала снабжать электроэнергией потребителей.

В этот день ПАО "Россети" также запустили в эксплуатацию ещё три таких энергообъекта в других городах России. Как отметил заместитель председателя Правительства РФ Александр Новак, участвующий в режиме видеоконференцсвязи в церемонии ввода всех четырёх подстанций, в стране поступательно обновляется энергетическая инфраструктура. При реализации данных проектов использовались передовые технологии и оборудование. Тем самым, повысится надёжность и улучшится качество электроснабжения. Кроме того, появится возможность для подключения новых потребителей.

Как сообщает департамент информполитики Свердловской области, проект обновления подстанции "Горный щит" был включен в утверждённую губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым схему и программу развития электроэнергетики. Для региона он имеет высокую социальную значимость. Подстанция снабжает электроэнергией 12 тысяч жителей и несколько десятков социально значимых объектов.

"После обновления оборудования и наращивания мощности подстанция сможет обеспечить надёжным и бесперебойным электроснабжением не только динамично развивающийся пригород столицы Урала, но и создать резервную мощность для подключения новых потребителей - учреждений соцкультбыта, предприятий малого и среднего бизнеса, а также объектов индивидуального жилищного строительства", - подчеркнул министр энергетики и ЖКХ региона Николай Смирнов.

Сегодня "Областная газета" писала о том, что энергетиков Среднего Урала поздравил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Он отметил, что энергосистема в нашем регионе – одна из наиболее крупных в России. Также глава региона подчеркнул, что и впредь уральские энергетики будут профессионально, ответственно и чётко решать все стоящие перед ними задачи.