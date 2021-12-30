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Экономика / Промышленность
30 декабря 2021, 14:40

Проект технического перевооружения рельсобалочного цеха в Свердловской области получил статус приоритетного

Балка.

Обновлённый стан планируется ввести в эксплуатацию в 2024 году. Фото: департамент информационной политики Свердловской области.

Инвестпроекту технического перевооружения рельсобалочного цеха ЕВРАЗ НТМК присвоен статус приоритетного. Такое распоряжение подписал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

В рамках технического перевооружения предстоит установить горизонтальную роликоправильную машину (для правки балок и шпунтов), новые пилы холодной резки (для порезки раскатов) и группы клетей для проката в четырёхвалковом режиме с их автоматизированной настройкой и контролем профиля на стане. Оборудование будет оснащено электронными датчиками. С их помощью будет отслеживаться прямолинейность и другие параметры проката на всём технологическом цикле: от помещения рельсовой заготовки в печь до отгрузки готового проката. Об этом сообщает департамент информполитики региона.

По предварительным подсчётам, инвестиции в проект составят 210 млн долларов. Ожидается, что обновлённый стан введут в эксплуатацию в 2024 году. Его запуск позволит производить новые виды металлопроката и увеличить мощность с 800 тысяч тонн до 950 тысяч тонн продукции в год. С реализацией проекта дополнительно создадут несколько десятков новых высокопроизводительных рабочих мест.

Напомним, статус участника приоритетного инвестиционного проекта Свердловской области даёт возможность предприятиям получать льготы по налогам на прибыль и имущество. Этот же статус обязывает участников брать на себя обязательства по объёму инвестиций, созданию новых рабочих мест и гарантировать, что размер среднемесячной заработной платы после  реализации проекта будет минимум в полтора раза выше средней.

По информации министерства инвестиций и развития Свердловской области, на каждый рубль преференции поступает 6,8 рублей налоговых отчислений, привлекается 9,1 рубля инвестиций.

Областная газета Свердловской области

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