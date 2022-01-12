К 2024 году объём выпуска валков на КЗПВ планируют увеличить до 24 тысяч тонн. Фото: Галина Соловьёва

В Кушве открыли первое в России производство крупнейших чугунных валков массой более 60 тонн для изготовления прокатной стали — она идёт на выпуск труб длиной до 24 метров для нефтегазопроводов, строительства мостов и судостроения. Новый комплекс позволит заместить импорт валков на 35 процентов и обеспечит рост платежей в местный бюджет. Деньги пойдут на развитие социальной сферы и благоустройство города.

Модернизация технологической линии обошлась Кушвинскому заводу прокатных валков (КЗПВ) в 458 миллионов рублей. Средства выделили из регионального и федерального бюджетов, льготный заём в том числе предоставил Фонд развития промышленности (Группа ВЭБ.РФ). Масштабное перевооружение производства началось на предприятии ещё 10 лет назад. А в 2018-м губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев запустил на заводе новый плавильный комплекс из двух индукционных печей, год спустя здесь ввели в эксплуатацию новый энергоцентр мощностью 4 МВт. Сейчас совокупный объём инвестиций в модернизацию производства превысил два миллиарда рублей.

– По поручению губернатора Евгения Куйвашева организовано сопровождение проектов предприятий для получения мер господдержки. Опыт Кушвинского завода является показательным примером сотрудничества бизнеса и власти. Предприятие имеет возможность получать льготное кредитование, развиваться, это гарантирует стабильность для его работников и жителей города, – отметил на открытии нового производства министр промышленности и науки Свердловской области Сергей Пересторонин.

Валки массой более 60 тонн до сих пор в России не выпускались, новое производство сократит их импорт на треть. Инструмент используется для проката толстого стального листа на станах-5000. Таких в мире всего 30, причём три из них работают на отечественных предприятиях: заводе ПАО «Северсталь» в Колпино под Санкт-Петербургом, Магнитогорском металлургическом комбинате и Выксунском металлургическом заводе в Нижегородской области – первая партия кушвинских мегавалков отправится именно туда.

По словам главы Кушвинского городского округа Михаила Слепухина, реализация столь крупного инвестиционного проекта вселяет уверенность в стабильной работе завода. Сейчас на нём трудятся больше 700 человек — это около трёх процентов жителей города. Микрорайон, где они проживают, так и называется — Заводской. Предприятие софинансирует проекты по его благоустройству и участвует в социальных программах. Так, КЗПВ уже много лет шефствует над местной школой №6: всем отличникам и хорошистам, чьи родители работают на нём, по итогам учебного года выделяют гранты. Более того, четыре из 20 депутатов Кушвинской городской думы — представители завода.

– За последние несколько лет уровень среднего заработка на КЗПВ значительно вырос, и теперь по зарплате завод является ведущим предприятием города — в среднем она составляет более 40 тысяч рублей. А за счёт НДФЛ идёт рост платежей и в местный бюджет. То же самое происходит и с консолидированным бюджетом Свердловской области: портфель заказов у завода постоянно растёт, как и количество выпускаемой и отгружаемой по контрактам продукции. Эти деньги идут на содержание объектов инфраструктуры и жизнеобеспечения города. Поэтому мы с воодушевлением и надеждой смотрим на всё, что происходит на заводе, – добавил Михаил Слепухин.

Справка «ОГ» КЗПВ основан в 1735 году Василием Татищевым как государственный сталелитейный завод рядом с крупнейшим месторождением железной руды – горой Благодать. Первые прокатные валки были отлиты на предприятии в 1964 году для Лысьвинского металлургического завода. В прошлом году предприятие отгрузило свыше 16 тысяч тонн продукции. Из неё более 60 процентов идёт на экспорт.