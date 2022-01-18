Цена нефти марки Brent впервые с 2014 года превысила 87 $ за баррель

Стоимость нефти марки Brent перешагнула отметку в 87 долларов США за баррель. Фото: Алексей Кунилов

Стоимость нефти марки Brent перешагнула отметку в 87 долларов США за баррель. Такого роста она достигла впервые с октября 2014 года.

Как указано на сайте лондонской биржи ICE, сегодня в 9:47 мск стоимость мартовского фьючерса на нефть этой марки составила 87,8 доллара США за баррель (+2,022 %). Цена же нефти марки WTI по данным на 9:42 мск достигла 85,45 доллара за баррель(+1,945 %).

"Цена на нефть будет плавно расти, так как её мировое потребление продолжает увеличиваться, а добыча может не поспевать за спросом", — такое мнение ведущего аналитика Фонда национальной энергетической безопасности, эксперта Финансового университета Игоря Юшкова приводят "Известия". По его словам, в 2020 и 2021 годах наблюдалось тотальное недоинвестирование в отрасль. Сначала из-за крайне низких цен на нефть, а потом из-за снижения добычи в рамках ОПЕК+.

В начале декабря "Областная газета" писала, что страны ОПЕК+ согласовали наращивание добычи нефти в январе 2022 года на 400 баррелей в сутки.

Добавим, что ряд экспертов связывает рост стоимости нефти марки Brent с ослаблением опасений по поводу влияния омикрон-штамма на спрос и усилением геополитической напряжённости на Ближнем Востоке.