Темы дня

Экономика / Промышленность
18 января 2022, 12:34

Цена нефти марки Brent впервые с 2014 года превысила 87 $ за баррель

Деньги

Стоимость нефти марки Brent перешагнула отметку в 87 долларов США за баррель. Фото: Алексей Кунилов

Стоимость нефти марки Brent перешагнула отметку в 87 долларов США за баррель. Такого роста она достигла впервые с октября 2014 года.

Как указано на сайте лондонской биржи ICE, сегодня в 9:47 мск стоимость мартовского фьючерса на нефть этой марки составила 87,8 доллара США за баррель (+2,022 %). Цена же нефти марки WTI по данным на 9:42 мск достигла 85,45 доллара за баррель(+1,945 %).

"Цена на нефть будет плавно расти, так как её мировое потребление продолжает увеличиваться, а добыча может не поспевать за спросом", — такое мнение ведущего аналитика Фонда национальной энергетической безопасности, эксперта Финансового университета Игоря Юшкова приводят "Известия". По его словам, в 2020 и 2021 годах наблюдалось тотальное недоинвестирование в отрасль. Сначала из-за крайне низких цен на нефть, а потом из-за снижения добычи в рамках ОПЕК+.

В начале декабря "Областная газета" писала, что страны ОПЕК+ согласовали наращивание добычи нефти в январе 2022 года на 400 баррелей в сутки.

Добавим, что ряд экспертов связывает рост стоимости нефти марки Brent с ослаблением опасений по поводу влияния омикрон-штамма на спрос и усилением геополитической напряжённости на Ближнем Востоке.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
18.01.2022, 16:40 / Политика
Василий Козлов стал заместителем губернатора Свердловской области
18.01.2022, 14:52 / Общество
Евгений Куйвашев и Эдуард Россель обсудили будущее "демидовской узкоколейки"
18.01.2022, 14:13 / Общество
Алексей Шмыков поручил полностью завершить догазификацию Каменского района к 2025 году
18.01.2022, 14:06 / Общество
За сутки коронавирусом заболели 31 252 россиянина
18.01.2022, 14:03 / Общество
У екатеринбуржца арестовали Lexus за долги