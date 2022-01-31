На смену «кукурузникам» придёт уральский «Байкал»

Самолёт «Байкал» может работать в разных климатических зонах в диапазоне температур от -50 до +55°C. Фото: Минпромторг РФ

На аэродроме Арамиль под Екатеринбургом впервые в России взлетел новый самолёт для местных воздушных линий ЛМС-901 «Байкал». Лётный образец собрали на Уральском заводе гражданской авиации, там же в 2024 году начнётся его серийное производство. В перспективе он заменит советский Ан-2, который летает уже 75 лет, – за это время «кукурузник» прочно вошёл в отечественную культуру, а вот его конструкция морально устарела и не отвечает современным требованиям к авиатехнике.

Пробный полёт лёгкого многоцелевого самолёта «Байкал» прошёл на высоте 500 метров и длился 25 минут. Совершил его лётчик-испытатель 1-го класса Валентин Лаврентьев. Во время лётных испытаний он проверил устойчивость и управляемость воздушного судна. Как сообщил пилот, все системы работали в штатном режиме, полётное задание выполнено полностью.

– Наземные отработки, которые включают в себя руление, пробежки и подлёты, показали, что самолёт обладает хорошими характеристиками устойчивости на разбеге и пробеге, не демонстрирует склонности к самопроизвольному развороту. Во всём диапазоне скоростей самолёт устойчив и предсказуем. Также подтверждены расчётные данные скоростей разбега, поднятия хвостового колеса и отрыва, – отметил главный конструктор ЛМС-901 «Байкал» Вадим Дёмин.

К разработке этого самолёта УЗГА приступил ещё в 2019 году. Тогда в кооперации с Московским авиационным институтом была зарегистрирована компания «Байкал-Инжиниринг», которая заключила контракт с Министерством промышленности и торговли Российской Федерации. По нему инженеры должны были создать самолёт на замену Ан-2 с превосходящими его характеристиками: взлёт – с любой площадки, полезная нагрузка – две тонны, максимальная скорость – 300 километров в час, стоимость судна – 120 миллионов рублей, цена одного лётного часа – 30 тысяч рублей.

Полгода назад во время пресс-тура на УЗГА заместитель генерального директора предприятия, директор дивизиона «Самолёты» Евгений Сергеев рассказал «ОГ», что все эти условия были соблюдены, и уральские инженеры уже закончили работу над первым лётным образцом самолёта. Собирали его целиком из отечественных компонентов. А в середине июля самолёт представили на Международном авиакосмическом салоне МАКС-2021. Там его показали высшему руководству страны: ещё в конце 2020 года Президент России Владимир Путин поручил премьер-министру РФ Михаилу Мишустину активнее развивать малую авиацию, которая в 90-е приказала долго жить.

– Мы говорили о необходимости «сшивать» страну, и здесь с такой территорией, как у России, без авиации не обойтись, это совершенно очевидная вещь. Нам нужно создать всю цепочку авиационной отечественной техники, которая бы обслуживала наших граждан. И начать нужно с самых небольших самолётов. В конце концов, уже нужно заменить Ан-2. Это самолёт небольшой вместимости, на девять мест – самолёт «Байкал», уральское КБ его сделало, – заметил глава государства.

Ожидается, что авиановинка станет одним из лучших самолётов региональной авиации по комфорту, грузоподъёмности и взлётно-посадочным характеристикам. «Байкал» может эксплуатироваться в самых разнообразных условиях, в том числе на сельских и грунтовых аэродромах во всех регионах России, даже на Крайнем Севере. Помимо перевозки пассажиров, самолёт планируют применять в авиалесоохране, санитарной авиации, сельхозработах, искусственном вызывании дождей и разгоне облаков.

– В «Байкале» учтены существующие наработки, а также пожелания регионов и эксплуатантов, этот проект позволит оживить перевозки на местных воздушных линиях, решить проблемы с обеспечением транспортной доступности, прежде всего, на Дальнем Востоке, – подчеркнул министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров.

Лётно-технические характеристики ЛМС-901 «Байкал»: Размах крыла – 16,5 м

Площадь крыла – 28,7 м²

Масса пустого – 2040 кг

Максимальная взлётная масса – 4800 кг

Максимальная дальность – 3000 км

Крейсерская скорость – до 300 км/ч

Дистанция разбега / пробега – 220/195 м

Посадочная скорость – 95 км/ч

Количество пассажиров – 9 человек

Справка «ОГ» Уральский завод гражданской авиации основан в 1939 году. В его состав входят производственные и инженерные площадки в Екатеринбурге, Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Таганроге и Нижнем Новгороде. Предприятие специализируется на разработке, сборке, испытаниях, ремонте и обслуживании самолётов и вертолётов, их узлов и агрегатов. Число сотрудников УЗГА превышает 4 300 человек.