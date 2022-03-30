Свердловские промышленники видят "окно возможностей" в условиях санкций

По словам гендиректора НПО автоматики, все российские приборы могут работать на отечественной электронике. Фото: Галина Соловьёва

Генеральный директор НПО автоматики имени академика Семихатова Андрей Мисюра заявил, что введённые в отношении России санкции могут позитивно сказаться на отечественной промышленности. Он, в частности, рассказал, как НПО автоматики смогло решить финансовые проблемы в условиях кризиса 1998 года.

По словам гендиректора НПО автоматики, все российские приборы могут работать на отечественной электронике, однако из-за ограниченных возможностей некоторых предприятий по производству деталей себестоимость изделий может быть выше. При этом он подчеркнул, что санкции могут позитивно повлиять на развитие предприятий, которые производят микроэлектронику, контроллеры, резисторы, конденсаторы, диоды и приборы.

"В 1998 году, когда произошёл кризис и повышение цены иностранной валюты в 4 раза, предприятие получило огромное количество заказов именно с гражданского рынка, решило все свои текущие финансовые, экономические проблемы. Поэтому мы видим от санкций окно возможностей, рост за счёт этого рынка импортозамещения. Сегодня Россия импортирует продукции на сотни миллиардов долларов США. Это то, что сегодня спокойно может делаться в России. Наши предприятия получили возможность, открылся новый рынок в 100 млрд долларов США — это классная возможность нарастить такие мышцы, чтобы потом идти на экспорт", — сказал Андрей Мисюра.

Он также считает, что президент России Владимир Путин уделяет должное внимание защите страны от внешнего давления, что даёт государству возможность "стать нацией", то есть, сплотиться для развития страны.