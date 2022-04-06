Александр Высокинский: На Урале открываются серьёзные перспективы для импортозамещения

Сенатор отметил перспективы сектора производства оборудования для нефтегазодобычи. Фото: Павел Ворожцов

Сенатор РФ от Свердловской области Александр Высокинский оценил возможности промышленных предприятий региона для импортозамещения:

"Нас называют опорным краем державы. Так оно и есть: сегодня открываются более чем серьёзные перспективы для импортозамещения как в приборостроении, так и в двигателестроении, где мы были всегда сильны. Безусловно, сегодня этот шанс нужно использовать, и то, что мы раньше покупали, производить.

Вместе с другими областями принимать решение по общим объёмам возможных заказов — и дальше, как в советское время: изделия, фамилия директора, срок производства. Безусловно, сегодня очень важно начать заниматься импортозамещением. Но не поиском возможностей, как всё-таки привезти в страну что-то импортное, а тем, как воспроизвести у себя, производить у себя. Для нас это налоги, рабочие места, развитие технологий, изменение нашей экономической природы", — сказал сенатор.

Александр Высокинский отметил, что регион всегда был лидером в оборонной сфере, но в меньшей степени предприятия занимались изготовлением оборудования для нефтедобычи. А это сегодня хороший сектор рынка, на котором можно работать. "Вы знаете, у нас на прибыль вышел Уралмаш, и завод сегодня загружен. У нас работают другие промышленные гиганты: тот же НПО автоматики, завод имени Калинина — мы всё это можем делать сами. Поэтому здесь главное не нервничать — да, немного происходит шторм, но чем лучше мы его пройдём, тем лучше будем жить в будущем", — добавил Александр Высокинский.