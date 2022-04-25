Бомбер для президента

Дизайнер Инна Королёва показала эскиз куртки, которую она подарила Владимиру Путину Фото: Алексей Кунилов

Имя екатеринбургского дизайнера Инны КОРОЛЁВОЙ стало широко известно после ее выступления на заседании Наблюдательного совета платформы «Россия – страна возможностей» 20 апреля. Тогда уральская бизнесвумен подарила Владимиру ПУТИНУ куртку собственного производства и рассказала ему об идее создания одежды, отражающей российский культурный код. Вернувшись в Екатеринбург, женщина показала журналистам свое производство и ответила на вопрос о том, почему дизайнерам важно продвигать национальные традиции.

Показала бизнес класс

Инна Королёва в сфере моды уже 15 лет: начинала стилистом, позже несколько раз пыталась запустить собственное производство одежды, но сделать это получилось не сразу.

Пять лет назад она узнала о том, что две крупные компании организуют бесплатный образовательный проект «Бизнес-класс» для начинающих предпринимателей, и решила поучаствовать. Оператором образовательной программы стал Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства.

Во время обучения Инна зарегистрировалась как индивидуальный предприниматель, арендовала небольшое помещение в здании на улице Малышева и вместе с мамой Инной Витальевной открыла дизайн-бюро по созданию униформы RFFORMA и собственный бренд одежды Inna Koroleva Lab.

– Один из первых заказов бюро выполнило для IT-компании, представители которой стали рекомендовать продукцию другим бизнесменам. Пошли крупные заказы, – вспоминает Инна. – Закупали новое оборудование, набирали швей, конструкторов и технологов.

Но с приходом пандемии многих пришлось сократить: заказов стало мало. Сейчас в бюро постоянно работают четыре швеи, остальных Инна вызывает, только если нужно срочно отшить крупный заказ.

Подарок для Путина

На заседании Наблюдательного совета платформы «Россия – страна возможностей» дизайнер одежды из Екатеринбурга оказалась по инициативе организаторов фестиваля «Таврида.АРТ», в котором неоднократно участвовала.

– Когда я узнала, что встречусь с президентом, возникла мысль подарить ему куртку. Я уже находилась в Москве и позвонила маме, чтобы посоветоваться. Потом нарисовала эскиз и отправила ей, а они тут с девочками-швеями сшили эту вещь всего за пару дней, а затем послали в Москву. Поскольку делали все быстро, не успели даже сфотографировать, остался только эскиз. Дизайн куртки я сделала на свой вкус, а размер определила на глаз. У меня профессиональная деформация – глядя на человека, я сразу понимаю, какой у него размер и рост, – рассказала Инна Королёва.

Дизайнер добавила, что такой бомбер (фасон куртки, отличительными чертами которой являются резинки на рукавах и поясе. – Прим. ред.) был создан в единственном экземпляре, но желающих купить такую же оказалось очень много. Сразу после презента главе государства к девушке стали обращаться знакомые с просьбой сшить для них куртку, как у Путина. Назвать стоимость вещи Инна затруднилась, но пообещала подумать, как сделать ее доступной для большинства покупателей.

Сарафаны с неваляшками

Но курток с российским гербом или флагом не достаточно, чтобы продукция стала конкурентоспособной. Для поддержки производителей в апреле этого года в стране стартовало движение «Сделано в России». Его главная цель – информационная поддержка и продвижение отечественных брендов.

– Если мы, российские дизайнеры, хотим быть интересны и своему потребителю, и зарубежному, мы должны быть самими собой, нести свой культурный код. Моя мечта – чтобы мы стали известны, популярны и востребованы в мире. У нас так много талантов! У нас есть потрясающие фабрики, которые производят качественные ткани, на эту качественную основу можно добавить модные краски. Также необходима поддержка молодежи на старте – швейные лаборатории, где можно сделать вещь на пробу и здесь же продать, – говорит Инна.

В 2013 году она создала свою первую коллекцию «Подмосковные вечера», посвященную русскому дворянству: в ней было много сарафанов, с цветами. Тогда хотела передать настроение летнего чаепития на веранде загородного дома, признается Инна.

В новых коллекциях наряду с сарафанами появляются телогрейки и ватники. Некоторые модели сшиты полностью из отечественных материалов, в том числе от Свердловского камвольного комбината и компании «Чайковский текстиль». Такие вещи отмечены брендом INKA с логотипом в виде неваляшки.

При этом полностью отказаться от закупок из-за рубежа, признается девушка, пока невозможно: трикотаж, шелк и кашемир приходится везти из-за границы. После введения санкций производители увеличили цены на ткань, но трудностей с оплатой и сроками поставок не возникло.

Выйти на массового потребителя

После того, как бренд Inna Koroleva Lab стал известен по всей стране, его основательница планирует сделать производство одежды массовым и начать активнее продавать ее в офлайн. Пока что купить сарафаны и платья, жакеты и брюки можно либо на сайте компании, либо в двух-трех торговых центрах Екатеринбурга, где есть отделы с брендами от уральских дизайнеров. Собственного магазина, в который мог бы зайти любой желающий, у Инны пока нет.

Это сказывается на ценах. Пока модели изготавливаются штучно, их себестоимость будет высокой, плюс внушительная наценка магазинов.

Инна уверена, решить проблему можно, например, с помощью креативного кластера «Домна», который создается в Екатеринбурге при поддержке губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева и Агентства стратегических инициатив.

– В конце мая мы планируем открытие нового креативного кластера, где представители разных отраслей, в том числе фэшн-индустрии, смогут проходить обучение, обмениваться опытом, участвовать в фэшн-коворкинге, здесь же будет шоурум местных дизайнеров. Мы обсуждаем с Инной ее участие в этом проекте, – рассказала заместитель директора Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Анна Вяткина.

Исполняющий обязанности министра инвестиций и развития Свердловской области Евгений Копелян добавил, что сегодня в Свердловской области в малом и среднем бизнесе занято порядка 800 тысяч человек. Предпринимателям доступны финансовые и нефинансовые меры поддержки: бесплатное обучение и юридические консультации, налоговые преференции, льготные кредиты, а также помощь в продвижении товаров на экспорт.