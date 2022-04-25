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25 апреля 2022, 21:25

Владимир Якушев призвал к налаживанию коммуникации между учёными и промышленниками

Владимир Якушев

По мнению полпреда, в непростых экономических условиях важно максимально быстро внедрять в промышленное производство инновационные проекты. Фото: сайт полпредства Президента РФ в УрФО

Полномочный представитель Президента России в УрФО Владимир Якушев посетил лаборатории Института физики металлов им. М.Н. Михеева УрО РАН, где ознакомился с перспективными разработками, направленными на импортозамещение. Он призвал научное сообщество и представителей промышленной индустрии к более активному сотрудничеству.

По мнению полпреда, в непростых экономических условиях важно максимально быстро внедрять в промышленное производство инновационные проекты.

"Самая большая сложность — это  настройка коммуникаций. У научных институтов Уральского отделения РАН по целому ряду проектов эта работа выстроена хорошо, но есть направления, требующие дополнительных усилий. Научное сообщество не всегда может достучаться до потенциального заказчика, проявить жёсткость и настойчивость. И в этом нужно помогать. Создавать площадки, где конкретные научные разработки будут находить своего покупателя", — передаёт слова Владимира Якушева пресс-служба полпредства Президента РФ в УрФО.

Он отметил, что внедрение новых технологий — это долгий и забюрократизированный процесс, поэтому его необходимо сокращать, при этом перспективные разработки учёных должны получать всю необходимую поддержку, как финансовую, так и организационную. По мнению Владимира Якушева, первое время использование отечественных технологий может быть дороже зарубежных, но в долгосрочной перспективе это позволит обеспечить устойчивое развитие отраслей. 

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Областная газета Свердловской области

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