В исправительной колонии Каменска-Уральского запущен цех по производству стеклопакетов

Ежедневно на производстве будет выпускаться 600 готовых стеклопакетов. Фото: департамент информполитики Свердловской области

Первый замгубернатора Свердловской области Алексей Шмыков дал старт работе нового цеха по изготовлению стеклопакетов и конструкций из ПВХ. Производство было запущено в ИК-47 Каменска-Уральского.

Новый цех обеспечил работой 30 заключенных. Ежедневно на производстве будет выпускаться 600 готовых стеклопакетов.

Как заявил первый замгубернатора, открытие цеха позволит не только увеличить объемы выпуска необходимой продукции, но и обеспечить осужденных граждан рабочими местами.

"Это важная часть работы по ресоциализации оступившихся людей. Напомню, губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым поставлена задача активно участвовать в федеральной программе по созданию исправительных центров, где осужденные смогут жить и работать", — добавил Алексей Шмыков.

Начальник ГУФСИН по Свердловской области Александр Федоров рассказал, что за последние два года число привлеченных к труду осужденных граждан выросло вдвое, а заработанные ими деньги идут на выплату по искам пострадавшим. Только в прошлом году на погашение задолженностей заключенных было направлено 200 млн рублей, сообщает департамент информполитики Свердловской области.

К слову, вчера стало известно, что на Среднем Урале создаются новые исправительные центры общей вместимостью 400 мест для размещения и создания рабочих мест для осужденных граждан. Два таких центра откроются в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле.