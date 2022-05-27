"Уралвагонзавод" запустит производство вагонов в ЛНР

На базе предприятия в ЛНР планируют выпускать специализированные вагоны: зерновозы и цистерны. Фото: Галина Соколова

УВЗ будет производить специализированные вагоны на базе Стахановского вагоностроительного завода в ЛНР. Об этом заявил глава республики Леонид Пасечник на форуме ЕР "Предпринимательство в новой экономической реальности".

"У меня был руководитель "Уралвагонзавода", они заинтересовались данным заводом, и в ближайшее время, я думаю, между нами будет заключен определенный договор. УВЗ на базе нашего завода будет производить специализированные вагоны: зерновозы, цистерны", — отметил глава республики.

Видео: страница VK партии "Единая Россия".

Леонид Пасечник добавил, что в настоящее время идет работа над подготовкой правовых отношений заключения договора между предприятиями.

Как сообщили "Областной газете" в пресс-службе УВЗ, концерн совместно с администрацией Луганской народной республики, а также с профильными министерствами и ведомствами РФ рассматривает вопрос восстановления вагоностроительного производства ЛНР и оказания содействия в адаптации конструкторской и технической документации и сертификатов соответствия требованиям российских регуляторов. Группа специалистов "Уралвагонзавода" уже приступила к работе.

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