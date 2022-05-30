Вызовы = возможности: на ИННОПРОМе-2022 обсудят импортозамещение и сотрудничество с дружественными странами

ИННОПРОМ пройдет с 4 по 7 июля на площадке МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО». Фото: Павел Ворожцов

В Екатеринбурге началась регистрация участников Международной промышленной выставки ИННОПРОМ, которая пройдет 4–7 июля. Заявки на участие уже подали представители 15 государств. Одна из главных тем мероприятия – развитие импортозамещения в условиях санкций.

На выставке ожидаются участники из Венгрии, Ирана, Сербии, Ирака, Сирии, ОАЭ, Вьетнама и других стран. На полях ИННОПРОМа пройдет Совет по промышленности стран ЕАЭС. В этом году впервые партнером выставки станет страна СНГ – Казахстан. Порядка 100 казахстанских компаний представят продукцию для горно-металлургического комплекса, машиностроения, химической и фармацевтической промышленности, строительной индустрии, легкой промышленности, цифровой индустрии, зеленой энергетики, аэрокосмической и оборонной промышленности.

Главная тема выставки – «Промышленный переход: от вызовов к новым возможностям». В условиях санкций одним из основных вопросов станет импортозамещение.

Как отмечает министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, ИННОПРОМ – это площадка для поиска новых возможностей экономического развития целого ряда государств:

– Мероприятия в рамках выставки будут посвящены не только продолжению курса на импортозамещение, которое, безусловно, остается одним из важнейших направлений деятельности Правительства России, но и капитализации всех возможностей Евразийского союза (Евразийского экономического союза.– Прим. ред.), который имеет огромный потенциал для развития промышленного сотрудничества и выстраивания новых кооперационных цепочек, – заявил глава Минпромторга в интервью INNOPROM TALKS.

– В 2022 году Российская Федерация столкнулась с новым вызовом, с беспрецедентным санкционным давлением со стороны недружественных стран, в связи с чем особую актуальность приобрели вопросы импортозамещения в промышленности, продвижения продукции промышленных предприятий, поиски новых рынков сбыта, выстраивание и налаживание новых логистических и производственных цепочек. Крупные деловые мероприятия и выставки являются одним из эффективных инструментов решения комплекса названных задач, – уверен первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Шмыков.

Одной из основных тем станет FoodTech/AgriTech. В переводе с английского «food» означает «еда», а «tech» – сокращенно «технология». Это огромнейшая индустрия, которая объединяет всю цепочку: от момента выращивания, производства, приготовления до способа доставки и потребления, и, наконец, утилизации. Речь пойдет в том числе об использовании сельскохозяйственных дронов, ресторанных роботов, принтеров для еды и синтетической еды из белка насекомых.

Также в этом году на полях форума впервые обсудят актуальную концепцию ESG – так называемые умные инвестиции, когда в расчет принимается не только выгода, но и влияние, которое они оказывают на общество и окружающую среду. ESG расшифровывают так: environment – окружающая среда; social – социальный эффект, governance – корпоративное управление.

Среди тематических треков выставки есть и традиционные: «Цифровое производство», «Инновации для промышленности», «Технологии для городов», «Производительность труда» и другие.

Добавим, что в этом году ИННОПРОМ будет открыт для посетителей. Вход на площадку бесплатный, но нужна предварительная регистрация на сайте. Она откроется 1 июня.

Опубликовано в №92 от 31.05.2022