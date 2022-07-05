Темы дня

Экономика / Промышленность
5 июля 2022, 20:27

На ИННОПРОМе-2022 вручили премию "Молодой промышленник года"

вручение премии

Денис Мантуров предложил ежегодно проводить церемонию вручения премии именно на ИННОПРОМе. Фото: департамент информполитики Свердловской области

На Международной промышленной выставке ИННОПРОМ-2022 состоялась церемония вручения первой Всероссийской премии "Молодой промышленник года". Участие приняли глава Минпромторга РФ Денис Мантуров и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Глава региона отметил, что чествование лучших промышленников на полях ИННОПРОМа — это большая честь для Среднего Урала.

"Мы в Свердловской области понимаем ценность промышленного и инженерного склада ума и четко понимаем, что любой промышленный проект начинается с идеи. И то, что сегодня молодые промышленники и ученые представляли свои идеи на суд жюри, безусловно, это серьезные предпосылки к тому, чтобы в конкурентных условиях зарождались и реализовывались новые идеи и большие проекты", — сказал губернатор.

В свою очередь Денис Мантуров предложил ежегодно проводить церемонию вручения именно на ИННОПРОМе. Идея учреждения премии принадлежит Клубу молодых промышленников.

"Думаю, что именно здесь — на площадке ИННОПРОМ, главной индустриальной выставке, должно стать доброй традицией ежегодно вручать премию лучшим молодым промышленникам", — передает слова главы Минпромторга департамент информполитики Свердловской области.

Первое и третье место в конкурсе заняли два свердловчанина: основатель группы компаний Ant group Антон Батаков и основатель компании "Реиннольц" Павел Блохин. Всего организаторы премии получили около 400 заявок из 85 регионов страны. В число победителей пробились только 11 человек.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
05.07.2022, 20:27 / Экономика
На ИННОПРОМе-2022 вручили премию "Молодой промышленник года"
05.07.2022, 19:58 / Общество
Губернатор Евгений Куйвашев высказался о перспективе строительства новой школы на Уктусе
05.07.2022, 18:49 / Экономика
Алексей Орлов заявил, что Екатеринбург и Минск стали городами-побратимами
05.07.2022, 18:37 / Общество
Свердловчан предупредили о перебоях в телерадиовещании
05.07.2022, 18:00 / Политика
Свердловский губернатор обсудил сотрудничество с делегацией из Турции