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Экономика / Промышленность
30 июля 2022, 09:35

Индекс промышленного производства на Среднем Урале значительно растет на фоне санкций

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Тенденция к росту производства видна благодаря беспрецедентной поддержке бизнеса со стороны государства и мерам по стабилизации экономики. Фото: Павел Ворожцов

По данным Свердловскстата, серьезный рост индекса промышленного производства в регионе был зафиксирован в июне. Самый большой прирост наблюдается в сфере изготовления изделий из кожи — по сравнению с маем показатели в июне увеличились на 225%.

Производство электрооборудования выросло на 11,7%, автомобилей, прицепов и полуприцепов — на 24%, компьютеров и электроники — на 28%, машин и оборудования — на 70%, готовых металлических изделий — на 83,3%, мебели — на 85%, одежды — на 121,4%.

Свердловский министр промышленности и науки Сергей Пересторонин отметил, что тенденция к росту производства видна благодаря беспрецедентной поддержке бизнеса со стороны государства и мерам по стабилизации экономики.

"Свердловская область — экспортно-ориентированный регион с развитой металлургической промышленностью. Санкции серьезным образом перекраивают нашу экономику, мы видим по многим предприятиям, в том числе, рост, но, безусловно, практически все ощущают на себе издержки внешнего давления", — передает слова министра региональный департамент информполитики.

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Областная газета Свердловской области

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