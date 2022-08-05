Федеральный министр оценил работу трех уральских предприятий

Министру показали потенциал свердловских предприятий. Фото: Павел Ворожцов

Министр экономического развития РФ Максим Решетников в рамках рабочего визита на Урал посетил три предприятия машиностроительного комплекса. Его сопровождал губернатор Свердловской области.

На Уральском оптико-механическом заводе министру показали новую модель дефибриллятора. Портативный аппарат можно применять в реанимационных отделениях больниц и в машинах скорой помощи. Также им может воспользоваться человек без спецподготовки, рассказали в департаменте информационной политики региона.

Там же Максим Решетников ознакомился с производством медицинского оборудования, выпуском энергосберегающей светодиодной светотехники, геодезических приборов, измерительной техники. Поставки продукции ведутся в более чем 80 стран мира. А УОМЗ в числе первых в стране стал участником нацпроекта "Производительность труда".

Министр также посетил завод "Реиннольц", где изготавливают теплообменные аппараты и оборудование для систем водоподготовки, очистки стоков. Продукцию предприятия покупают представители нефтегазовой, металлургической, энергетической и химической отраслей.

"Свердловская область — опорный регион для экономики страны. Успех многих программ, которые сейчас запущены, зависит от того, как на местах будут работать предприятия. Насколько эффективными окажутся меры поддержки, которые выстраиваются на федеральном уровне", — отметил Максим Решетников.

Он добавил, для Свердловской области очень важно, что сегодняшнее время изменений создает массу возможностей, которые она и использует, учитывая промышленный, интеллектуальный, мощный технологический потенциал, а главное — предпринимательскую жилку.

Также главе Минэкономразвития РФ презентовали на площадке "Уктус" работу Уральского завода гражданской авиации. Предприятие является якорным резидентом особой экономической зоны "Титановая долина", где разрабатывают авиационный двигатель ВК-800СМ. Сейчас его готовят к испытаниям, в 2024 году мотор хотят установить на легкий многоцелевой турбовинтовой самолет – 901 "Байкал".

Напомним, в Свердловской области бизнесу оказывается государственная поддержка. Ее меры ранее обсудили на заседании антикризисного штаба.