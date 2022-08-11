Восток поможет

С высокотехнологичным оборудованием министра промышленности и науки Свердловской области Сергея Пересторонина (на фото - справа) ознакомил генеральный директор компании «Униматик» Петр Ващенко. Фото: Полина Зиновьева

В Екатеринбурге вчера презентовали линейку высокотехнологичных станков, которые заменят образцы, ранее завозившиеся из Европы – теперь их производят в Китае. Одним из первых с актуальными предложениями ознакомился министр промышленности и науки Свердловской области Сергей ПЕРЕСТОРОНИН.

Антисанкционную альтернативу предложила компания «Униматик». В частности, она представила пятиосевой вертикально-фрезерный обрабатывающий центр с русифицированным программным управлением. С его помощью можно оперативно изготавливать детали любой сложности.

Компания готова поставлять российским предприятиям больше двадцати наименований высокотехнологичного оборудования. С предложением уже ознакомились представители более 40 уральских заводов.

– Предложение очень своевременное. Таким же образом нужно действовать и в отношении инструментального производства. По некоторым направлениям мы зависим от импорта инструментов на 90 процентов – оно поможет решить этот вопрос, – отметил генеральный директор Союза оборонных предприятий Свердловской области Владимир Щелоков.

В настоящее время обрабатывающие центры по заказу российской компании производят в Китае. Отмечая хорошее взаимодействие заказчика с китайским поставщиком продукции, Сергей Пересторонин отметил актуальность вопроса локализации производства станков в России.

По словам руководителя «Униматик» Петра Ващенко, его компания уже договаривается с китайскими партнерами о переносе в Россию крупноузловой сборки станков, а через два года планирует полностью отказаться от импортных комплектующих.