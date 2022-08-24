Кушва на подъеме

Новый кран поможет увеличить объем выпуска уникального оборудования для российских и зарубежных сталепрокатных предприятий. Фото: Пресс-служба КЗПВ

Вчера министр промышленности и науки Свердловской области Сергей ПЕРЕСТОРОНИН принял участие в пуске мостового крана грузоподъемностью 60 тонн. Новое подъемное устройство поможет повысить эффективность функционирования не имеющей аналогов в России линии по производству особо крупных чугунных валков, запущенной на предприятии в январе этого года.

Поэтапная модернизация производства на КЗПВ началась в 2012 году. Она проводится с привлечением мер господдержки, в частности c использованием льготного финансирования Фонда развития промышленности РФ.

Всего за последние 10 лет на техническое перевооружение завода было выделено более 2 млрд руб. На эти средства проделаны большие объемы работ, позволившие, по сути, провести апгрейд завода. В частности, в 2018 году здесь ввели в работу комплекс из двух 16-тонных плавильных печей. Позже – электростанцию мощностью 4 МВт.

А в январе этого года КЗПВ запустил первый в России комплекс полного цикла по производству чугунных валков массой более 60 тонн, используемых для проката на стане 5000 толстого листа, применяемого при производстве труб для нефтегазопроводов, строительстве мостов и судов. Инвестиции в проект превысили 458 миллионов рублей. Раньше прокатные валки особо крупных размеров закупались в Германии, США, Китае и Бельгии. Благодаря модернизации производства в Кушве ожидается, что доля зарубежных производителей на российском рынке снизится до 40 процентов.

Новый мощный кран потребовался для подъема валков. Старого крана для этих целей не хватало, рассказала «ОГ» советник генерального директора КЗПВ Алевтина Мурикова:

– Когда в цеху работает один кран, то в случае поломки может встать весь участок. Новое оборудование позволяет исключить эти риски и одновременно способствует повышению производительности.

Кран установили в рамках реализации нацпроекта «Производительность труда». Министр промышленности и науки Свердловской области Сергей Пересторонин подчеркнул, что в ходе модернизации предприятия приоритет отдается отечественным поставщикам:

– Сегодня мы имели возможность убедиться, что мостовые краны, которые изготавливаются на территории Уральского федерального округа, не уступают по качеству иностранным аналогам. Его производитель, «Уралкран», выполнил все взятые на себя обязательства по качеству и по срокам ввода. Пуск прошел успешно.

Первая партия 60-тонных кушвинских валков в этом году уже отгружена на завод «Северсталь» под Санкт-Петербургом и на Выксунский металлургический завод в Нижегородской области. А в четвертом квартале продукцию предприятия получит Магнитогорский металлургический комбинат.

В будущем КЗПВ планирует увеличить номенклатуру продукции. По словам Сергея Пересторонина, рассматривается вопрос о запуске на заводе производства стальных валков.

Справка КЗПВ основан в 1735 году Василием Татищевым как государственный сталелитейный завод рядом с крупнейшим месторождением железной руды – горой Благодать. Первые прокатные валки были отлиты на предприятии в 1964 году для Лысьвинского металлургического завода. В прошлом году предприятие отгрузило свыше 16 тысяч тонн продукции.