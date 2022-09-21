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Экономика / Промышленность
21 сентября 2022, 14:46

Промышленную ипотеку готовы оформить 27 свердловских предприятий

  Валерия Белякова
Производство

Взять промышленную ипотеку в Свердловской области готовы 27 предприятий. Фото: Павел Ворожцов

27 предприятий Среднего Урала заявили о готовности оформить промышленную ипотеку. Об этом в ходе брифинга рассказал заместитель министра промышленности и науки Свердловской области Владимир Зеленкин.

"По поручению губернатора Свердловской области мы собрали предварительные заявки от тех, кого может заинтересовать промышленная ипотека. Ряд крупных и средних предприятий проявили интерес к данному механизму", — отметил Владимир Зеленкин.  

Замминистра добавил, что сегодня федеральный и региональный фонды развития промышленности финансируют только приобретение оборудования. С введением ипотеки компании смогут получить льготный кредит на покупку, строительство, реконструкцию и капитальный ремонт зданий, необходимых для работы и развития предприятий.

Максимальная сумма займа, которую смогут получить заявители, составит не более 500 миллионов рублей. Кредит будет выдаваться на срок до 7 лет. Предприятия должны являться резидентами РФ, не иметь долгов по налогам и заработной плате перед сотрудниками. Промышленная ипотека выдается под залог недвижимости, он снимается после погашения финансовых обязательств перед банком.

Напомним, о запуске промышленной ипотеки в России объявили 5 сентября 2022 года.

Областная газета Свердловской области

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