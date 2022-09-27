ИКЕЕ еще икнется: российские мебельщики форсируют импортозамещение

Эксперты считают, что импортозаместить промышленное оборудование для производства мебели получится еще нескоро Фото: Алексей Кунилов

После ухода с рынка зарубежных производителей мебели, включая шведскую IKEA, освободившуюся нишу стремятся занять отечественные компании. За обсуждением данной ситуации на прошедшей в Екатеринбурге международной выставке «Мебель&Деревообработка Урал», где собрались представители более 150 компаний из России, Беларуси и Турции, наблюдал корреспондент «ОГ» Иннокентий Лаврёнов.

В Свердловской области очень много леса. Он занимает 82 процента территории региона, а его общая площадь составляет 160 тысяч квадратных километров – это территории Эстонии, Литвы и Латвии вместе взятые. Общий запас древесины на Среднем Урале – 2 млрд кубометров. Наиболее ценные в промышленном плане участки сосредоточены на севере области, из них можно получить большую долю выхода высококачественного круглого сырья – хвойного пиловочника и фанерного кряжа. Северные лесничества пока еще относительно мало освоены, но этот процесс в последнее время ускоряется из-за растущего спроса на отечественное сырье. В 2022 году объем инвестиций в лесопромышленный комплекс Свердловской области составил 750 млн рублей.

За прошедшие полгода после связанного с известными событиями ухода с отечественного рынка западных компаний, российские и, в частности, свердловские мебельщики успели адаптироваться и разработали новые продукты в «скандинавском стиле». А кто-то – как, например, ИК-10 – прямо заявляет, что сможет поставлять товар ничуть не хуже, чем был у IKEA. По данным Свердловскстата, объем отгруженной мебели собственного производства в регионе за шесть месяцев этого года составил 4,3 млрд рублей – на 17 процентов больше, чем за аналогичный период 2021-го.

– Логистические цепочки всего лесопромышленного комплекса (ЛПК) были переориентированы с запада на восток. Этот процесс сопровождается достаточно серьезным падением объемов производства. Но мебель в этом смысле чувствует себя уверенно. Проседания рынка пока нет, и это в том числе заслуга региональных властей, которые обеспечивают строительство жилья, являющегося локомотивом для развития мебельной промышленности, – считает генеральный директор Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности России Тимур Иртуганов.

Рынок сказал: «Надо!»

Вопросы импортозамещения обсуждались участниками рынка в ходе выставки «Мебель&Деревообработка Урал». Речь, в частности, шла о стадиях роста отрасли в период трансформации, организации цепочек поставок, текущего спроса, актуальных каналов сбыта. Отдельно обсуждалась ситуация в Свердловской области

Согласно докладу Ассоциации производителей машин и оборудования лесопромышленного комплекса «Лестех», основная проблема лесопромышленного комплекса нашего региона – отсутствие самодостаточных лесопильных предприятий, выпускающих продукцию мирового уровня. В числе других проблем – присутствие на рынке концептуально устаревших предприятий, использующих технологические подходы еще советского периода, крайне изношенные производственные фонды и отсутствие инвесторов, способных сформировать эффективные производственные мощности.

При этом потенциал Среднего Урала в сфере деревообработки велик, регион находится в пятерке лучших по объему потребительского рынка и в десятке регионов с самыми большими запасами леса, – отмечает генеральный директор Агентства по привлечению инвестиций Свердловской области Михаил Васильев. – За последние пять лет мы видим хорошую динамику в сфере мебели и деревообработки – на 63 процента увеличился объем отгруженной продукции, на 40 процентов выросла производительность труда. Но при этом почему-то крупных проектов в этой сфере до сих пор у нас в работе нет. Поэтому сейчас самое время расти, модернизировать производства, – отметил он.

Многие компании работают на иностранном оборудовании, аналогов которому в стране пока еще нет, а того, что есть, на всех не хватает. Тем не менее в связи с уходом с рынка IKEA и ряда других зарубежных компаний возможности для отечественных производителей мебели расширяются, считают в некоммерческом партнерстве «Мебельщики Урала», объединяющем малые и микропредприятия по производству мебели.

– Проблема мебельного рынка сейчас в том, что в связи с ростом цен у потребителя стало меньше денег – немногие могут сегодня себе позволить покупать дорогую обстановку для квартиры, – говорит президент «Мебельщиков Урала», член Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей Семён Новомейский. – Другая проблема – некачественная мебельная фурнитура, которую начали возить из Китая. Наши производители тоже сейчас наладят выпуск, но одно дело начать выпускать, а другое – наладить массовое производство.

– Сегодня экономика и Свердловской области, и страны в целом занимается решением одной из ключевых задач — перестраиванием логистических цепочек. Мы в правительстве готовы помочь решить вопросы по мебельной фурнитуре и по мебели в целом, – подчеркивает и.о. областного министра промышленности и науки Игорь Зеленкин.

Производство ответило: «Есть!»

Как отмечает руководитель филиала крупного пермского завода по производству скобяных изделий и фурнитуры Максим Высоцкий, потребители привыкли к хорошей и стильной фурнитуре, поэтому важно успеть вовремя перестроиться, пока эту нишу окончательно не заняли поставщики из Китая.

– У нас покрытие цинковое, а всем нужны хром, золото. Поэтому мы сейчас расширяем производство и запускаем новые проекты, которые удовлетворяют возросший спрос. Все хотят, чтобы было красиво и дешево – а дешевле пока в Китае. Но за дешевизну, как правило, надо расплачиваться качеством – бывает, китайская фурнитура выходит из строя раньше времени. У российских производителей такой проблемы нет. Основное препятствие к стабильному выпуску больших объемов мебельной фурнитуры – нестабильные цены на металл, которые то растут, то снижаются, – рассказал Максим Высоцкий.

В начале сентября в Минпромторг России от отечественных мебельщиков поступило обращение о введении заградительных пошлин на импортную мебель, древесную плиту и фанеру из недружественных стран, сообщали «Известия». Для российских производителей это хороший шанс занять доминирующее положение на внутреннем рынке, продолжая при этом торговать со странами ближнего зарубежья – Беларусью, Таджикистаном, Казахстаном, Объединенными Арабскими Эмиратами.

– Мы справляемся с внутренним спросом и при этом ищем новые каналы продаж. Достаточное большое количество нашей продукции идет на экспорт. С марта его объем немного снизился, но в целом все хорошо – в начале пандемии спрос на наш товар падал куда сильнее, – рассказали «ОГ» в отделе продаж тавдинского предприятия по производству фанеры.

Такая ситуация – общий для региона тренд. Продажи не падают, потому что в Свердловской области продолжается ввод в эксплуатацию нового жилья, а многие производители обладают достаточным запасом прочности, чтобы с легкостью пережить переориентирование цепочек поставок фурнитуры и комплектующих.

– За полгода увеличились цены на сырье, стоимость доставки, поэтому все производители неоднократно поднимали цены. Увеличение сроков поставки фурнитуры на нас не сказалось, у нас на складах всегда есть большой запас. Если происходит сбой в цепочках поставки, как это было в начале года, за счет него мы можем месяц-два производить продукцию и параллельно искать нового поставщика. Наших клиентов эти проблемы никак не касаются ни в части сроков, ни в части цен, – отметили в одной из крупных мебельных компаний Екатеринбурга.

Фото: Алексей Кунилов