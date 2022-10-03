От палочек для мороженого до хирургических нитей

Компания «Лескомразвитие» - резидент ТОСЭР в Краснотурьинске – является 100-процентным экспортером и входит в состав китайской компании Kingsun Development Co – крупнейшего в мире производителя палочек для мороженого. Фото: Павел Ворожцов

За последние два месяца Министерство экономического развития РФ приняло два стратегических решения: продлить льготный режим для резидентов ТОСЭР в Краснотурьинске и Верхней Туре и расширить перечень допустимых видов деятельности для резидентов ТОСЭР в Новоуральске и Лесном. В ведомстве считают, что нововведения будут стимулировать развитие бизнеса и способствовать укреплению экономики свердловских моногородов. С реальными экономическими результатами резидентов ТОСЭР знакомились корреспонденты «ОГ» Юлия БАБУШКИНА и Ольга БЕЛОУСОВА.

ТОСЭР – особая экономическая зона, где для предприятий действует льготный налоговый режим. Резиденты ТОСЭР полностью освобождаются от уплаты имущественного, транспортного и земельного налогов, а ставка налога на прибыль для них снижена с 20 процентов до пяти. Вдобавок есть послабления по уплате страховых взносов в государственные внебюджетные фонды: вместо 30 процентов – только 7,6. Правда, есть условия – резидент должен вложить в свое дело не менее 2,5 млн рублей и создать не менее 10 рабочих мест в первый год работы.

Статус ТОСЭР территориям присваивает федеральное правительство. Как правило, такой статус получают города с единственным градообразующим предприятием, достаточно высокой безработицей и оттоком населения в другие муниципалитеты. Всего, по данным Минэкономразвития РФ, сегодня в стране действуют 92 ТОСЭР, где работают 1 100 резидентов. Фактически они спасают экономику муниципальных образований, инвестируя собственные средства в различные производства и создавая новые рабочие места для жителей.

В Свердловской области четыре города имеют статус ТОСЭР: Краснотурьинск, Новоуральск, Лесной и Верхняя Тура. Какие результаты они показывают, выясняла «ОГ».

Краснотурьинск

Осенью 2016 года ТОСЭР была создана в Краснотурьинске, она стала первой в Свердловской области. За шесть лет в нее зашли семь резидентов, которые специализируются на производстве удобрений, красок и лаков, лесозаготовках, ремонте электрооборудования, техническом обслуживании летательных аппаратов и даже добыче золота. Специально для них в городе открыли индустриальный парк «Богословский» площадью почти 70 гектаров. Учредителями парка выступили Корпорация Среднего Урала (официальный представитель областного правительства), компания «РУСАЛ» и группа компаний «Энергия».

Как сообщили в областном министерстве инвестиций и развития, для резидентов ТОСЭР введен специальный налоговый режим: ноль процентов – ставка по земельному налогу и налогу на имущество, пять процентов – по налогу на прибыль. Объем частных инвестиций в инфраструктуру муниципалитета уже превысил три млрд рублей, созданы более 700 рабочих мест для жителей. Крупнейшими резидентами стали компании «Краснотурьинск-Полиметалл», «Лескомразвитие», а также Богословский кабельный завод.

– На решение стать резидентом ТОСЭР повлияли налоговые льготы и лояльные условия работы. Предприятие развивается, в штате сейчас работают 303 человека, в месяц производим около 800 тонн палочек для мороженого четырех видов, – рассказал «ОГ» генеральный директор ООО «Лескомразвитие» Денис Гуржа.

На Богословском кабельном заводе сообщили, что предприятие пользуется льготами по страховым взносам и налогу на прибыль. Сумма предоставленных налоговых преференций превысила 45 млн рублей.

– Безусловно, налоговые льготы являются существенным подспорьем для развития предприятия, так как позволяют инвестировать эти средства в основной и оборотный капитал. За прошедший период сделано очень многое: проведены реконструкция и ремонт зданий, приобретено и смонтировано оборудование, запущен полный цикл производства кабельно-проводниковой продукции с производственной мощностью свыше трех тысяч тонн в год в металле, – говорит финансовый директор – первый заместитель генерального директора Наталия Подойникова. – А самое главное – сформирован профессиональный работоспособный коллектив свыше 120 человек. Сегодня мы предлагаем нашим покупателям высококачественную инновационную кабельно-проводниковую продукцию с токопроводящими жилами из алюминиевых сплавов, которая не только не уступает по эксплуатационным свойствам медьсодержащим аналогам, но и легче и дешевле на 20–50 процентов. С этого года Богословский кабельный завод – участник нацпроекта «Производительность труда».

Один из новичков ТОСЭР – компания «Валенторский медный карьер», резидентом она стала в этом году. Предприятие намерено реализовать проект по модернизации горно-обогатительной фабрики для переработки полиметаллических руд. Обновленная фабрика заработает уже в следующем году, будут созданы 64 рабочих места для горожан, объем инвестиций оценивается в 1,1 млрд рублей. Результатом переработки руд станет готовая продукция – золотой, серебряный, медный и цинковый концентраты. Их будут использовать в работе горнодобывающие предприятия Свердловской области.

Лесной

Атомный город закрытого типа – Лесной – получил статус территории опережающего соцэкономразвития в феврале 2019 года. А спустя год в ТОСЭР зашел первый резидент – компания «Гефест», выпускающая различные марки бетона, в том числе для строительства жилых домов. Компания запустила в городе бетонный завод с производственной мощностью тысяча кубометров бетона в месяц. Инвестиции резидента составили более 10 млн рублей.

В 2021 году в ТОСЭР появились еще два предприятия – ООО «Гринвуд» с проектом по выпуску продуктов лесопереработки и ООО «Деревообрабатывающий комплекс -Лесной» («ДОК-Лесной») с производством термомодифицированной древесины.

– Мы пришли со своей бизнес-идеей в ТОСЭР, потому что льготы и налоговые преференции, которые предоставляются резидентам, идеальны для запуска не очень известного в России производства. ​Поскольку мы инвестируем в открытие производства значительные суммы, для нас важен уведомительный характер подачи заявки на возмещение НДС — ​мы избавлены от необходимости готовить огромный пакет документов и проходить камеральную проверку. Соответственно, мы быстрее получаем возмещение по НДС и можем сразу направить эти средства на развитие, а не привлекать дополнительные кредиты. Интересна и льгота по налогу на прибыль, это позволяет гибко подходить к ценообразованию, найти свою нишу на рынке, – рассказал генеральный директор ООО «ДОК-Лесной» Алексей Филиппов.

Работу ТОСЭР курирует управляющая компания «Атом-ТОР». Как сообщил ее руководитель Николай Пегин, общий объем вложений трех резидентов составил 60 млн рублей, создано более 50 рабочих мест. «Сегодня ТОСЭР является для города важным механизмом повышения привлекательности территории, бизнес проявляет интерес к размещению там своих производств, и мы всячески этому способствуем», цитирует Пегина издание госкорпорации «Росатом» – «Страна Росатом».

Недавно в ТОСЭР Лесного зашли еще три компании – «Атомгазсервис», «НПК ЭСК» (научно-производственный комплекс «Энергетические системы и компоненты») и «Протон». «Атомгазсервис» готовит к запуску производство оборудования для автомобильных газонаполнительных компрессорных станций. Один заправочный комплекс из отечественных комплектующих обойдется в 100–150 млн рублей, а компания намерена построить несколько таких комплексов, причем не только в Лесном, но и в городах Челябинской и Тюменской областей. Первая заправка заработает в Лесном со второго квартала 2023 года, будут созданы 10 рабочих мест, пишет газета «Вестник».

«Протон» до конца 2023 года должен запустить производственный комплекс по работе с металлом, создать 35 рабочих мест. «НПК ЭСК» будет заниматься производством шинопровода. Начать деятельность резидент планирует к концу этого года, выйти на проектную мощность – к 2028 году. Компания организует 55 рабочих мест.

Новоуральск

Новоуральск получил статус ТОСЭР вслед за Лесным, в марте 2019 года. За четыре года в особую экономическую зону зашли 23 резидента – это лучший показатель по области.

Предприятия занимаются ремонтом станков (ООО «Уральский завод капитального ремонта»), производством металлоконструкций (ООО ПП «Анкор»), вентиляционного оборудования (ООО «Уралвент»), красок и грунтовок (ООО «Ницстройтех»), асфальтобетонных смесей (ООО «РукорИнвест») и многого другого.

С уникальным проектом выступила компания «Новотекс» – она будет выпускать хирургические нити.

– Старт производства намечен в первом квартале 2023 года. Планируем производить плетеные нити из лавсана и капрона диаметром от 0,1 до 0,89 миллиметра на катушках намоткой от 500 до пяти тысяч метров, в объеме от 540 до 816 километров в год. Затем в аналогичной поставке будет освоено производство крученых хирургических нитей из лавсана и капрона, а далее — выпуск стерильной лигатуры. Потенциальные клиенты — сборочные производства хирургических шовных материалов и лечебно-профилактические учреждения, – рассказал заместитель директора «Новотекса» по инновациям и науке Василий Кузнецов.

На данный момент резиденты ТОСЭР в Новоуральске инвестировали в производства почти 480 млн рублей и создали для жителей 724 новых рабочих места.

Верхняя Тура

В Верхней Туре, получившей статус ТОСЭР в ноябре 2020 года, первый резидент начал работу в 2021 году. В бывшем здании детсада № 56 компания «Атмосфера» открыла гостиницу на 17 номеров и гастробар. Объем инвестиций составил более 15 млн рублей, созданы 16 рабочих мест. Перед тем как запустить новый бизнес, компания изучила рынок гостиничных услуг в соседних городах. Как выяснила «ОГ», проект оказался востребованным – свободных мест в гостинице практически нет. По словам генерального директора компании Ивана Козьменко, преференции резидента ТОСЭР дали возможность повышать качество услуг, оставляя при этом демократичные цены.

Еще одним резидентом ТОСЭР может стать Лесная компания «СИНЕРГИЯ» .ООО «СИНЕРГИЯ» осуществляет функции управления действующим лесопильным производством ООО «ТУРА-ЛЕС» и реализует масштабный инвестиционный проект. Задача глобальная – открыть в Верхней Туре новое градообразующее предприятие по глубокой переработке древесины, которое обеспечит занятость порядка 800 человек. Проект подразумевает строительство сразу нескольких объектов: фанерное производство, лесопильное, тепличный комплекс для выращивания саженцев деревьев и ТЭЦ, работающая на древесном сырье, которая полностью обеспечит новое производство теплом и электроэнергией.

Компания принимает активное участие в жизни города. Осенью на улице Лермонтова сдали первый многоквартирный дом для будущих специалистов предприятия, в следующем году начнется строительство еще одного дома. Кроме того, «СИНЕРГИЯ» вложила средства в благоустройство городской набережной.

– Статус ТОСЭР для нашего муниципалитета очень значим, поскольку предлагаемый льготный режим налогообложения вызывает интерес у инвесторов, – поделился с «ОГ» глава Верхней Туры Иван Веснин. – Мы уже заметили, как вырос интерес к нашему округу у предпринимателей, в том числе из других городов. Регулярно поступают запросы о доступных земельных участках, целесообразности того или иного проекта для жителей.

Больше свободы 12 сентября Правительство РФ расширило условия для экономической деятельности резидентов ТОСЭР в Новоуральске и Лесном. – Ранее для резидентов устанавливался разрешенный перечень видов деятельности, в Новоуральске и Лесном их было около 20. Теперь – наоборот: установлен запрещающий перечень, а вся остальная деятельность разрешена — это свыше двух тысяч наименований. Таким образом существенно повышается инвестиционная привлекательность этих территорий, будут запускаться новые производства, создаваться рабочие места, – сообщила исполняющая обязанности областного министра инвестиций и развития Елена Хлыбова. В ТОСЭР запрещены лесозаготовка, производство нефтепродуктов, алкогольных напитков, табачных изделий и операции с недвижимым имуществом. Все остальное – доступно. Как выяснила «ОГ», для новых резидентов уже готовятся земельные участки, для этого Минэкономразвития РФ расширит границы ТОСЭР. В Новоуральске, к примеру, в состав ТОСЭР планируется включить 22 новых земельных участка общей площадью более 88 гектаров. На этих участках планируется реализовать инвестпроекты по выпуску трамвайных кузовов, металлоконструкций, созданию рекреационных и туристических зон. Объем частных инвестиций, по прогнозам правительства, превысит два млрд рублей.

Льготы сохранили В начале августа Правительство РФ продлило налоговые льготы для резидентов ТОСЭР в Краснотурьинске и Верхней Туре. Льготный режим в Краснотурьинске пролонгирован до 19 сентября 2028 года, в Верхней Туре – до 25 февраля 2033 года.