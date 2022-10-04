В проекты "Титановой долины" инвестируют около 5 миллиардов рублей

Статус резидента компаниям присвоит Министерство экономического развития РФ. Фото: Галина Соловьева

Два будущих резидента особой экономической зоны (ОЭЗ) "Титановая долина" инвестируют в проекты около 5 миллиардов рублей. Речь идет о создании почти 300 новых рабочих мест, сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

Официальные статусы резиденты получат до конца 2022 года. На площадке ОЭЗ в Верхней Салде завод прессованных профилей (учредитель "Ростехком". — Прим. ред.) намеревается запустить и наладить высокотехнологичное производство изделий из алюминия. Промышленники хотят вложить 3,5 миллиарда инвестиций, создав 199 новых рабочих мест. Выпуск первой продукции намечен на апрель 2024 года.

"Титановая долина" предоставляет нам все условия для создания успешного предприятия. При выборе площадки нами рассматривались следующие факторы: максимальная поддержка проекта со стороны государства; возможность производственной кооперации с действующими резидентами; широкий набор налоговых льгот и таможенных преференций; возможность осуществить пуск производства в сжатые сроки за счет готовой инфраструктуры площадки; а также комплектация производства квалифицированным производственным и обслуживающим персоналом”, — рассказал директор ЗАО "УК Ростехком" Павел Филанович.

На площадке "Уктус" компания "Выбор-КСМ Екатеринбург" готова возвести завод по производству тротуарной плитки и элементов благоустройства, вложив 1,4 млрд рублей. Запустить предприятие промышленники планируют в 2024 году. Ожидается, что будет создано 80 рабочих мест, а ежегодная мощность завода составит более 900 тысяч квадратных метров изделий в год.

"Строительство завода в Екатеринбурге позволит нам удовлетворить растущий спрос на нашу продукцию. Екатеринбург является приоритетным потребителем элементов мощения в связи с развитием проектов по благоустройству скверов и дворовых территорий. Благодаря новому заводу мы сможем эффективно выстроить логистику по таким ключевым направлениям, как Екатеринбург, Челябинск, Пермь", — отметил генеральный директор ООО "Выбор-КСМ Екатеринбург" Максим Передреев.

Оба проекта имеют важное значение для экономики Свердловской области. Будущие резиденты смогут воспользоваться инфраструктурой ОЭЗ для того, чтобы максимально быстро реализовать проекты. Статус резидента компаниям присвоит Министерство экономического развития РФ после регистрации в реестре "Титановой долины".

"Сегодняшнее решение об одобрении проектов двух новых резидентов говорит о росте востребованности "Титановой долины" в нынешних экономических условиях. Напомню, что до конца 2022 года на площадке в Верхней Салде будет введена железная дорога, необходимая для доставки и перевозки грузов резидентов. Также развивается площадка и на Уктусе, где мы ведем строительство производственной инфраструктуры авиастроительного кластера, якорным резидентом которого является Уральский завод гражданской авиации", — сообщил и.о. заместителя губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин.

За последние 10 лет промышленники Среднего Урала более чем в 2 раза увеличили объем отгруженных товаров на сумму 3,1 млрд рублей.

"Уверенное развитие реального сектора экономики позволило обеспечить реализацию крупных социально-экономических программ, сформировать серьезный запас прочности", — отмечал ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Напомним, в сентябре 2022 года в "Титановой долине" начали строить производственный корпус для сборки самолетов "Байкал" и "Ладога".