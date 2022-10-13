Законопроект о передаче имущества ТОСЭР резидентам внесен в Госдуму

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Документ регулирует вопросы передачи движимого и недвижимого имущества на территориях опережающего социально- экономического развития (ТОСЭР) в закрытых административно-территориальных образованиях (ЗАТО).

Цель законопроекта — обеспечить эффективное и рациональное использование имущества, находящегося в границах ТОСЭР, созданных на территориях ЗАТО (за исключением Дальневосточного федерального округа и Арктической зоны РФ), а также вовлечение соответствующих объектов в хозяйственный оборот.

Авторы документа — члены комитета Госдумы по экономической политике во главе с его председателем Максимом Топилиным и сенатор Константин Долгов.

Минэкономразвития подготовило и направило в Правительство РФ проект положительного заключения на законопроект Госдумы.

"Законопроект предусматривает передачу управляющей компании недвижимого имущества, передачу ряда полномочий с Минэкономразвития России на муниципалитет, а также финансирование дочерних обществ управляющей компании за счет финансирования субъектов и муниципальных образований, на территории которых созданы ТОСЭР", — отметил заместитель министра экономического развития России Дмитрий Вахруков.

По словам замминистра, такие изменения действующего законодательства улучшат условия функционирования ТОСЭР, в том числе созданных на территориях ЗАТО.

В частности, законопроект устанавливает порядок передачи управляющей компании ТОСЭР (АО "Атом-ТОР") движимого имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, а также порядок распоряжения переданным в ее собственность или аренду движимым имуществом. При этом появляется возможность передачи имущества индивидуальным предпринимателям и юрлицам, являющимся резидентами соответствующих ТОСЭР, во временное пользование и владение.

При этом в целях повышения доступности предоставляемых резидентам услуг исключаются отдельные полномочия Минэкономразвития, осуществляемые в отношении ТОСЭР на территории ЗАТО. Это касается выдачи разрешений на строительство и ввод объектов в эксплуатацию, принятия решений о подготовке и утверждению проекта планировки ТОСЭР в целях ее комплексного развития, о резервировании земель и принудительном отчуждении земельных участков для госнужд, установления сервитутов в отношении земельных участков в целях размещения объектов инфраструктуры.

Правительство РФ поддерживает законопроект, но при условии его доработки, предлагая, в частности, дополнительно обосновать изъятие полномочий Минэкономразвития и определить, кем в дальнейшем они будут осуществляться.

Порядок передачи движимого имущества не был урегулирован в отличие от вопроса с недвижимостью на ТОСЭР, утверждает генеральный директор АО "Атом-Тор" Николай Пегин:

— В границы ТОСЭР на ЗАТО атомной отрасли включены в том числе участки с производственными объектами, цехами, выведенными из производственного процесса. Часть оборудования таких цехов, например, кран-балки, производственное оборудование, электрооборудование, средства охраны и т. д., относятся к движимому имуществу.

При этом, по словам Николая Пегина, порядок передачи недвижимого имущества (самих зданий и сооружений) был оговорен в 473-ФЗ, но передача движимого имущества законодательно не закреплена, как и то, кто и за чей счет должен демонтировать это имущество. Внесенные поправки позволяют упростить передачу именно такой движимости. Часто это имущество могло бы быть вовлечено в деловой оборот резидентов, что значительно сократило сроки запуска проектов, которые они инициировали.

"Таким образом, резиденты выигрывают благодаря тому, что могут не тратить деньги и время на демонтаж такой движимости, а получить ее в упрощенном порядке и задействовать в реализации своих проектов", — резюмирует генеральный директор АО "Атом-Тор".