Уральские самолеты "Байкал" будут использовать в санитарной авиации

Самолеты УЗГА планируют применять в санавиации. Фото: Павел Ворожцов

Уральский завод гражданской авиации (УЗГА), Фонд развития санитарной авиации и компания "Хели-Драйв Северо-Запад" подписали предварительный договор на поставку 27 самолетов "Байкал". Их планируют применять в труднодоступных территориях России для оказания срочной медицинской помощи.

ЛМС-901 "Байкал" производят в Екатеринбурге на площадке "Уктус" особой экономической зоны (ОЭЗ) "Титановая долина". Салон самолета планируют изменить для оказания скорой помощи и установки в нем медицинского модуля. Стороны договорились о поставке воздушных судов на период с 2025 по 2030 годы, сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

"Мы рады, что наш самолет ЛМС-901 "Байкал" будет использоваться в санитарной авиации для спасения жизней людей. При его создании основное внимание было уделено универсальности и многозадачности. Благодаря лучшим в своем классе показателям по дальности и максимальной скорости полета "Байкал" станет важным звеном в структуре санавиации в России", — отметил начальник управления продаж и маркетинга авиационной техники УЗГА Максим Харин.

По его словам, использование "Байкалов" позволит медикам оказывать помощь пациентам в первые часы после получения травмы, таким образом повысив эффективность лечения и сохранения жизни. Самолеты планируют задействовать в интересах Национальной службы санитарной авиации (НССА). Сейчас НССА использует 56 вертолетов в 49 российских регионах России. До конца 2024 года в географию службы будут включены все субъекты РФ за счет увеличения воздушного флота.

"Самолеты ЛМС-901 "Байкал" станут эффективным дополнением к вертолетному флоту АО "НССА" и будут использоваться в Дальневосточном федеральном округе, а также в Забайкальском крае, Иркутской области, Санкт-Петербурге, Красноярском крае, Тюменской области, Кавказе, Карелии, Мурманской области, Ненецком автономном округе, республике Алтай и Алтайском крае, Пермском крае и Оренбургской области и других. Использование самолетов позволит оптимизировать расходы федерального и региональных бюджетов на санитарную авиацию за счет уменьшения стоимости летного часа", — сказал руководитель Фонда развития санавиации Иван Яценко.

В ОЭЗ "Титановая долина" на площадке "Уктус" строят новый производственный корпус УЗГА. На эти цели из федерального бюджета был выделен миллиард рублей в виде инфраструктурного кредита. Заявку на льготный заем подавал губернатор Свердловской области. Завод будет производить современные модели отечественной авиатехники. Среди них — турбовинтовой региональный самолет ТВРС-44 "Ладога" и легкий многоцелевой самолет ЛМС "Байкал". Контракт УЗГА заключил с Минпромторгом РФ.

Напомним, ранее самолеты "Байкал" продемонстрировали главе МЧС России.