В Свердловской области появится Клуб молодых промышленников

На данный момент участниками клуба являются 70 компаний с общей численностью сотрудников более 8 тысяч человек. Фото: Галина Соловьева

В ноябре 2022 года в Екатеринбурге откроется свердловское представительство Клуба молодых промышленников, который был создан при Минпромторге РФ. Структура оказывает поддержку предприятиям в получении мер господдержки и расширении рынков сбыта.

Исполняющий обязанности министра промышленности и науки Свердловской области Сергей Пересторонин обсудил с замдиректора департамента региональной промышленной политики и проектного управления Минпромторга России Дмитрием Королевым и представителями промышленных предприятий Среднего Урала задачи будущего отделения.

"Свердловская область является одним из наиболее развитых индустриальных регионов с промышленным потенциалом более 12 тысяч предприятий. Задачи клуба видим в побуждении молодых промышленников к реальным достижениям. Молодые руководители — это основная надежда на инновационные прорывные технологии", — заявил Сергей Пересторонин.

Также и.о. министра предложил сделать Средний Урал постоянной площадкой для проведения премии "Молодой промышленник года".

В свою очередь председатель Клуба молодых промышленников Антон Ковалев отметил, что на данный момент участниками являются 70 компаний с общей численностью сотрудников более 8 тысяч человек из 42 субъектов РФ. Среди них такие предприятия, как ТД "Сима-Ленд", "Гермес-Урал", "Реиннольц", "Полимет", "ЭЗОИС-УРАЛ" и Группа компаний "ANT-GROUP".

Как сообщили в департаменте информполитики Свердловской области, региональное отделение клуба возглавит победитель первого конкурса "Молодой промышленник года", основатель группы компаний "Ant-Group" Антон Батаков. Партнером представительства на Среднем Урале станет Свердловский областной Союз промышленников и предпринимателей.