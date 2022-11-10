Темы дня

Экономика / Промышленность
10 ноября 2022, 17:46

Уральские промышленники расширяют сферы сотрудничества с "Газпромом"

промышленники

На встрече обсудили достигнутые ранее договоренности, перспективы импортозамещения и вопросы дальнейшего сотрудничества. Фото: пресс-служба Аппарата полномочного представителя Президента РФ в УрФО

В резиденции полномочного представителя Президента РФ в УрФО состоялась встреча руководства Минпромторга РФ и ПАО "Газпром" с главами 20 крупнейших промышленных предприятий Урала. Они обсудили реализацию достигнутых ранее договоренностей, перспективы импортозамещения и вопросы дальнейшего сотрудничества.

В пресс-службе Аппарата полномочного представителя Президента РФ в УрФО напомнили, что в апреле 2022 года были приняты решения о полном импортозамещении на всех этапах технологической цепочки топливно-энергетического комплекса (ТЭК) в регионах УрФО.

"Необходимо стремиться к тому, чтобы все, что может производиться в России, делалось на территории страны из отечественного сырья и комплектующих. <...>При этом продукция должна быть конкурентоспособной. Чем жестче вызовы, тем выше мы должны ставить перед собой планку", — говорил ранее полномочный представитель Президента РФ в УрФО Владимир Якушев.

На данный момент пять уральских предприятий уже получили гранты на разработку конструкторской документации на комплектующие, у которых нет российских аналогов. Чтобы развивать данное направление работы, предприятиям предлагают воспользоваться федеральными мерами поддержки по стимулированию реинжиниринга и научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР).

На встрече с промышленниками замначальника департамента ПАО "Газпром" Иван Масленицын подчеркнул, что работа с уральскими компаниями ведется в рамках "дорожных карт". Общая сумма материально-технических ресурсов, которые "Газпром" закупил у предприятий УрФО в 2020–2021 годах, составила 43,1 млрд рублей.

Представители ПАО "Газпром" и промышленных предприятий также обсудили перспективы взаимодействия "Газпрома" и Уральского межрегионального научно-образовательного центра мирового уровня "Передовые производственные технологии и материалы". 

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
10.11.2022, 21:41 / Общество
В Екатеринбурге до конца недели сохранятся плюсовые температуры
10.11.2022, 20:56 / Общество
В Березовской ЦГБ членов семей мобилизованных граждан будут обслуживать вне очереди
10.11.2022, 19:57 / Общество
Кабмин РФ выделил еще 27,5 млрд рублей на выплаты на детей от 8 до 17 лет
10.11.2022, 18:45 / Общество
Евгений Куйвашев направит на комплексное развитие Ирбита и Невьянска еще 760 млн рублей
10.11.2022, 17:46 / Экономика
Уральские промышленники расширяют сферы сотрудничества с "Газпромом"