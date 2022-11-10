Уральские промышленники расширяют сферы сотрудничества с "Газпромом"

На встрече обсудили достигнутые ранее договоренности, перспективы импортозамещения и вопросы дальнейшего сотрудничества. Фото: пресс-служба Аппарата полномочного представителя Президента РФ в УрФО

В резиденции полномочного представителя Президента РФ в УрФО состоялась встреча руководства Минпромторга РФ и ПАО "Газпром" с главами 20 крупнейших промышленных предприятий Урала. Они обсудили реализацию достигнутых ранее договоренностей, перспективы импортозамещения и вопросы дальнейшего сотрудничества.

В пресс-службе Аппарата полномочного представителя Президента РФ в УрФО напомнили, что в апреле 2022 года были приняты решения о полном импортозамещении на всех этапах технологической цепочки топливно-энергетического комплекса (ТЭК) в регионах УрФО.

"Необходимо стремиться к тому, чтобы все, что может производиться в России, делалось на территории страны из отечественного сырья и комплектующих. <...>При этом продукция должна быть конкурентоспособной. Чем жестче вызовы, тем выше мы должны ставить перед собой планку", — говорил ранее полномочный представитель Президента РФ в УрФО Владимир Якушев.

На данный момент пять уральских предприятий уже получили гранты на разработку конструкторской документации на комплектующие, у которых нет российских аналогов. Чтобы развивать данное направление работы, предприятиям предлагают воспользоваться федеральными мерами поддержки по стимулированию реинжиниринга и научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР).

На встрече с промышленниками замначальника департамента ПАО "Газпром" Иван Масленицын подчеркнул, что работа с уральскими компаниями ведется в рамках "дорожных карт". Общая сумма материально-технических ресурсов, которые "Газпром" закупил у предприятий УрФО в 2020–2021 годах, составила 43,1 млрд рублей.

Представители ПАО "Газпром" и промышленных предприятий также обсудили перспективы взаимодействия "Газпрома" и Уральского межрегионального научно-образовательного центра мирового уровня "Передовые производственные технологии и материалы".