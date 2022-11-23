Александр Козлов и Евгений Куйвашев запустили ключевой экологический объект ЕВРАЗ НТМК

По словам Евгения Куйвашева, новая система очистки коксового газа — это только начало экологической программы, реализуемой ЕВРАЗ НТМК. Фото: Полина Зиновьева

В Нижнем Тагиле ввели в эксплуатацию знаковый экологический объект на ЕВРАЗ НТМК. В открытии приняли участие министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, президент ЕВРАЗа Алексей Иванов, вице-президент компании, руководитель дивизиона "Урал" Денис Новоженов, а также руководитель проектного офиса федерального проекта "Чистый воздух" Максим Корольков.

Новый объект позволит перевести коксохимическое производство (КХП) на закрытый цикл конечного охлаждения коксового газа, благодаря чему объем выбросов вредных веществ снизится на 56%. Если раньше технологическая вода после охлаждения газа на производстве попадала в градирню открытого типа, то теперь процесс будет происходить в герметичном оборудовании, то есть без контакта с воздухом. После очистки коксовый газ возвращается для использования в производстве и топливной системе комбината. Такая система позволит снизить выбросы на 176 тонн в год.

Фото: Полина Зиновьева

Фото: Полина Зиновьева

Реализация проекта заняла 2,5 года, при этом объект ввели в эксплуатацию на 2 года раньше срока. Всего было инвестировано 2,1 млрд рублей.

Александр Козлов отметил, что Нижний Тагил — один из 12 городов России, где реализуется федеральный проект "Чистый воздух".

"Сегодня для нас произошел не просто вывод из эксплуатации градирни конечного охлаждения коксового газа. Для горожан и особенно жителей Ленинского района — это уменьшение запахов. Потому что именно из градирни в воздух попадали нафталин, бензол, аммиак. Конечно, экологическая модернизация предприятия — это дорого. Но комфортная жизнь в городе, без запахов и без вреда здоровью, — цены не имеет. Чистый воздух — бесценен. И когда предприятия вкладывают собственные средства в реализацию экологических проектов — это достойный пример для других", — заявил министр природных ресурсов и экологии РФ.

Фото: Полина Зиновьева

По словам Евгения Куйвашева, новая система очистки коксового газа — это только начало экологической программы, реализуемой ЕВРАЗ НТМК.

"Это важный шаг не только в повышении эффективности и безопасности производства, но и в улучшении экологической обстановки в Нижнем Тагиле. А значит, мы еще продвинулись в решении задачи, поставленной Президентом России: добиться кардинального улучшения экологии в крупнейшем промышленном центре региона", — передает слова губернатора департамент информполитики Свердловской области.

Фото: Полина Зиновьева