Евгений Куйвашев вручил награды лучшим работникам оборонных предприятий Среднего Урала

В 2022 году на участие в конкурсе подали 43 заявки от 19 предприятий. Фото: департамент информполитики Свердловской области

Губернатор Евгений Куйвашев вручил награды свердловчанам-победителям профессионального конкурса "Лучший молодой работник организаций оборонно-промышленного комплекса РФ". 33 молодых специалиста получили дипломы и денежные премии.

Обращаясь к участникам конкурса Евгений Куйвашев отметил, что оборонная промышленность стимулирует инновационный и технологический рост региона, во многом определяет промышленное и социально-экономическое развитие. На Среднем Урале более 100 предприятий и организаций оборонно-промышленного комплекса.

"Общая численность работников ОПК соотносима с населением крупного уральского города. Такого, к примеру, как Каменск-Уральский. Многие заводы являются градообразующими, поддерживают дома культуры, детские сады и школы, спортивно-оздоровительные комплексы, здравпункты, объекты энергетики и ЖКХ. <…> Рад, что в отрасль идут молодые, энергичные, деятельные специалисты, "заточенные" на успешное решение задач укрепления безопасности и обороноспособности государства", — сказал губернатор.

Фото: департамент информполитики Свердловской области

Фото: департамент информполитики Свердловской области

В 2022 году на участие в конкурсе подали 43 заявки от 19 предприятий. В число призеров попали инженерно-технические работники, которые разрабатывают и выпускают основную продукцию, изделия гражданского и двойного назначения, а также представители рабочих специальностей.

Целью конкурса "Лучший молодой работник организаций оборонно-промышленного комплекса РФ" является развитие кадрового потенциала предприятий ОПК на Среднем Урале. Региональное правительство совместно с оборонными производствами последовательно работают над привлечением в отрасль высококвалифицированных специалистов, сообщает департамент информполитики Свердловской области.