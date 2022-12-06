Свердловские предприятия поддержат областными субсидиями

На субсидии промышленным предприятиям планируют выделить больше 110 млн рублей. Фото: Павел Ворожцов

В 2023 году Фонду технологического развития промышленности Свердловской области планируют выделить 110 млн рублей. Средства пойдут в качестве субсидий на поддержку субъектов промышленной деятельности, об этом сегодня в бюджетном послании заявил губернатор Евгений Куйвашев на заседании областного заксобрания.

Также еще более 100 млн бюджетных рублей намерены выделить на поддержку Уральского межрегионального научно-образовательного центра. Однако указанные цифры не являются окончательными.

"Думаю, в течение года придется корректировать эти цифры в сторону увеличения. Рассчитываю, что за счет этих ресурсов будут поддержаны перспективные инновационные проекты, направленные на укрепление региональной экономики и достижение технологического суверенитета", — добавил глава региона.

Также губернатор отметил, что в 2022 году наблюдался рост показателей по нескольким ключевым направлениям экономики. За 10 месяцев текущего года на 8 % увеличился объем отгруженной промышленной продукции по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Сумма составила около 2,7 трлн рублей.

Строительная отрасль показала высокие темпы развития. С начала года в регионе построено и введено в эксплуатацию 2,3 млн квадратных метров жилья.

Губернатор отметил, что в ближайшие три года важно повысить достаток и изменить качество жизни уральцев, обеспечить полноценную работу экономики в условиях санкций и сбалансированное развитие территорий, достичь технологического суверенитета.

"Все это позволит нам обеспечить достижение национальных целей развития", — подчеркнул Евгений Куйвашев.

Напомним, сегодня в Свердловской области приняли бюджет на 2023 год и плановый период 2024–2025 гг.